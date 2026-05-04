وزارة التعليم العالي تفتح باب التقديم إلى منح دراسية في البرازيل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين فتح باب التقدم إلى منح دراسية في البرازيل مقدمة وفق برنامج الطلاب الأجانب “الاتفاقية لفئات التعليم العالي (PEC-G)” والبرتغالية كلغة أجنبية (PEC-PLE) للعام 2027.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن المنح متاحة لطلاب مرحلة الإجازة، ولمختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات البرازيلية، مشيرة إلى أنه يتعين على الطلاب تعبئة الاستمارة الإلكترونية للتسجيل المسبق على الرابط.

ولفتت الوزارة إلى أن الموعد النهائي للتسجيل إلكترونياً هو 9/5/2026 ويمكن للطلاب الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة بالمنحة (شروط التسجيل والتعليمات ومعايير الأهلية والأوراق المطلوبة… إلخ) على الرابط المذكور أعلاه.

