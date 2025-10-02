المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يعلن مفاضلته لبرامج الدراسات العليا

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عن مفاضلته لبرامج الدراسات العليا -الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025 -2026.

وبين المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الاختصاصات المتوفرة في الماجستير وهي:

1- نظم الاتصالات

2- علوم وهندسة المواد

3- المعلوماتية

4- التحكم والروبوتيك

5- علوم وهندسة البصريات

ودعا المعهد الطلاب إلى الاطلاع على معلومات أوفى عن شروط التسجيل بهذه الاختصاصات والأوراق المطلوبة وتحميل استمارة التسجيل والامتحان العلمي، من خلال الرابط.

كما تشمل اختصاصات برامج الدكتوراه ما يلي:

1- الاتصالات.

2- المعلوماتية.

3- نظم التحكم.

4- الفيزياء التطبيقية.

ويمكن الاطلاع على معلومات أوفى عن شروط التسجيل بهذه الاختصاصات والأوراق المطلوبة وتحميل استمارة التسجيل والامتحان العلمي، من خلال الرابط.

ووفق الإعلان يستمر قبول طلبات التسجيل في دائرة الدراسات العليا بالمعهد لغاية 2025/10/27 شخصياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر أو عبر الفاكس على الرقم:5140761-011، أو عبر البريد الإلكتروني.

ويحدد لاحقاً موعد امتحانات القبول التي تتضمن:

امتحان اللغة الإنكليزية.

الامتحان العلمي.

كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، من خلال الاتصال بدائرة الدراسات العليا على الرقم -5140030-011.

الموقع الإلكتروني للمعهد.

وكان المعهد أعلن في الثامن من شهر أيلول الماضي عن مفاضلته للمرحلة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك لحملة الشهادة الثانوية العامة- الفرع العلمي للعامين الحالي والسابق.

ويُعد المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الذي أحدث عام 1983 من المؤسسات التعليمية الرائدة في سوريا، ويهدف إلى تخريج كفاءات هندسية وعلمية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم جهود التنمية الوطنية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي.