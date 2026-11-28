أنقرة-سانا

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، العثور على 10 فتيات و3 موظفين فُقد الاتصال بهم خلال رحلة إلى منطقة البحيرات السبع في ولاية بولو شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش قولها: إن المجموعة قدمت من ولاية قوجة إيلي لزيارة المنطقة، وفُقد الاتصال بها مساء أمس الجمعة.

وأوضحت غوكطاش أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على المركبة التي كانت تقل المجموعة، وقد علقت في منطقة مستنقعية، مشيرةً إلى أن عمليات البحث استمرت لساعات بمشاركة 178 عنصراً و48 مركبة، وبالتنسيق بين وزارتي الداخلية والأسرة والخدمات الاجتماعية والجهات المحلية وإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) وقوات الدرك.

وأعربت غوكطاش عن شكرها لجميع الجهات والفرق التي شاركت في عملية البحث والإنقاذ، مؤكدةً أن الفتيات والموظفين بصحة جيدة.

وتعد ولاية بولو شمال غرب تركيا وجهة مفضلة للسياح للاستمتاع بجمال مناظرها، وتستقبل حديقة غولجوك الطبيعية فيها أعداداً كبيرة من الزوار، وخاصة في أيام نهاية الأسبوع.