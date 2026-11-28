جاكرتا-سانا

حذّر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من أن الهدر وعدم الكفاءة في العقود والمشتريات الحكومية قد يكلفان خزينة الدولة خسائر سنوية تصل إلى 21 مليار دولار أمريكي، متعهداً بإجراء إصلاح شامل لأنظمة الشراء الحكومي، وترشيد الإنفاق على السلع والخدمات.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم السبت عن سوبيانتو قوله: إن الإنفاق على السلع والخدمات يمثل نحو 30 بالمئة من ميزانية الدولة، أي ما يعادل حوالي 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن غياب الرقابة المركزية على المشتريات سمح للجهات الحكومية والإدارات الإقليمية بشراء سلع وخدمات متطابقة بأسعار متفاوتة.

وقدّر سوبيانتو أن خسارة 30 بالمئة من مخصصات المشتريات نتيجة عدم الكفاءة والمبالغة في الأسعار قد تكبد الدولة ما بين 20 و21 مليار دولار سنوياً، واصفاً التلاعب بالأسعار بأنه شكل من أشكال الفساد وسرقة أموال الشعب.

وأكد الرئيس الإندونيسي، أن معالجة هذه الاختلالات تمثل فرصة لتعزيز المالية العامة، مشدداً على أن بلاده تمتلك موارد وإمكانات كافية إذا أُحسنت إدارتها، وقال: إن تطبيق ممارسات سليمة في المشتريات الحكومية يمكن أن يوفر نحو 20 مليار دولار إضافية للدولة.

وأشار سوبيانتو إلى أن مساعي حكومته للحد من الهدر وحماية المال العام تستند إلى المادتين 33 و34 من دستور عام 1945، محذراً من استمرار بعض المسؤولين والشخصيات النافذة في استغلال موارد الدولة والتحايل عليها.

وتشكل مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام من التحديات التي تواجه إندونيسيا، ولا سيما في ظل حجم الإنفاق الحكومي على المشتريات والسلع والخدمات، وما أشار إليه الرئيس من تفاوت الأسعار وضعف الرقابة على عمليات الشراء.

وأفادت لجنة مكافحة الفساد (KPK) الإندونيسية في حزيران الماضي، بأن إنفاذ قوانين مكافحة الفساد قد تسارع بشكل حاد في النصف الأول من عام 2026، حيث نفذت 12 عملية سرية أدت إلى اعتقال سبعة من القادة الإقليميين والعديد من المسؤولين الحكوميين.