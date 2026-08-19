جامعة حمص والصليب الأحمر ينظمان ورشة حول القانون الدولي الإنساني ‏

حمص-سانا‏

نظمت جامعة حمص، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، ‏ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني، وذلك على مدرج كلية الهندسة المدنية، ‏بمشاركة عدد من طلاب كلية الحقوق.

وأكدت مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في حمص شيانغ شون ‏هو، في كلمة أن الورشة التي تستمر ليومين تقام في حمص للمرة الأولى، وتأتي في إطار خطة عمل ‏اللجنة الدولية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعريف بالقانون الدولي ‏الإنساني وتعزيز تدريسه وتشجيع البحث الأكاديمي فيه.‏

‏ نشاط الصليب الأحمر في سوريا

وأوضحت مديرة البعثة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة محايدة وغير ‏متحيزة ومستقلة، تتمثل مهمتها الإنسانية الحصرية في تقديم المساعدة لضحايا ‏النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مشيرة إلى أن اللجنة موجودة في سوريا ‏منذ عام 1967، وتقدم خدماتها الإنسانية للسكان المدنيين المتضررين بالتعاون مع ‏الهلال الأحمر العربي السوري، باعتباره الشريك الرئيسي لها.‏

ولفتت إلى أن اللجنة تعمل على تعزيز احترام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ‏الإضافية، التي تعد المعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يسعى للحد ‏من الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة، إلى جانب دعمها جهود الدول في تنفيذ ‏القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وإدماج قواعده ومعاييره في ‏التشريعات ونشر المعرفة به.‏

تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني

بدوره، أشار رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين إلى أهمية الورشة في ‏التعريف بالقانون الدولي الإنساني وأبعاده وتطبيقاته، والتعرف إلى نشاطات اللجنة ‏الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، مبيناً أن إقامة ورشات كهذه ‏تسهم في تعزيز معارف الطلاب وتطوير مهاراتهم.‏

من جهته، أكد رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في حمص الدكتور ‏محمد معتز الأتاسي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شريك أساسي للهلال الأحمر ‏العربي السوري، مشدداً على أهمية هذه الورشات في تعزيز الوعي بالقانون الدولي ‏الإنساني، والتعريف بعمل المنظمتين كشريكين استراتيجيين في هذا المجال، ولا سيما ‏في حماية المدنيين وتقديم الدعم والمساعدة.‏

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح المستشار السياسي للجنة الدولية للصليب الأحمر ‏في سوريا باسل المجد أن الورشة تأتي ضمن نشاطات نشر القانون الدولي الإنساني ‏التي تنفذها اللجنة الدولية بالتعاون مع عدد من الوزارات، للتعريف بعمل اللجنة في ‏سوريا، وبالقانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه ونشره.‏

فعاليات الورشة

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الورشة محاضرات تعريفية بعمل اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر وأنشطتها في سوريا، وبعمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ‏إضافة إلى محاضرات حول تعريف القانون الدولي الإنساني، ونطاق تطبيقه، وعلاقته ‏بالقوانين الأخرى، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.‏

فيما تتناول محاضرات يوم غد الخميس موضوعات التنفيذ الوطني للقانون الدولي ‏الإنساني، واستخدام واحترام الشارات المميزة بموجبه، إضافة إلى القانون السوري.‏