جامعة حمص والصليب الأحمر ينظمان ورشة حول القانون الدولي الإنساني ‏

حمص-سانا
نظمت جامعة حمص، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني، وذلك على مدرج كلية الهندسة المدنية، بمشاركة عدد من طلاب كلية الحقوق.
وأكدت مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في حمص شيانغ شون هو، في كلمة أن الورشة التي تستمر ليومين تقام في حمص للمرة الأولى، وتأتي في إطار خطة عمل اللجنة الدولية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز تدريسه وتشجيع البحث الأكاديمي فيه.
نشاط الصليب الأحمر في سوريا
وأوضحت مديرة البعثة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، تتمثل مهمتها الإنسانية الحصرية في تقديم المساعدة لضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، مشيرة إلى أن اللجنة موجودة في سوريا منذ عام 1967، وتقدم خدماتها الإنسانية للسكان المدنيين المتضررين بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، باعتباره الشريك الرئيسي لها.
ولفتت إلى أن اللجنة تعمل على تعزيز احترام اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تعد المعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني الذي يسعى للحد من الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة، إلى جانب دعمها جهود الدول في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وإدماج قواعده ومعاييره في التشريعات ونشر المعرفة به.
تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني
بدوره، أشار رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين إلى أهمية الورشة في التعريف بالقانون الدولي الإنساني وأبعاده وتطبيقاته، والتعرف إلى نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، مبيناً أن إقامة ورشات كهذه تسهم في تعزيز معارف الطلاب وتطوير مهاراتهم.
من جهته، أكد رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في حمص الدكتور محمد معتز الأتاسي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شريك أساسي للهلال الأحمر العربي السوري، مشدداً على أهمية هذه الورشات في تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف بعمل المنظمتين كشريكين استراتيجيين في هذا المجال، ولا سيما في حماية المدنيين وتقديم الدعم والمساعدة.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح المستشار السياسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا باسل المجد أن الورشة تأتي ضمن نشاطات نشر القانون الدولي الإنساني التي تنفذها اللجنة الدولية بالتعاون مع عدد من الوزارات، للتعريف بعمل اللجنة في سوريا، وبالقانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه ونشره.
فعاليات الورشة
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الورشة محاضرات تعريفية بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها في سوريا، وبعمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، إضافة إلى محاضرات حول تعريف القانون الدولي الإنساني، ونطاق تطبيقه، وعلاقته بالقوانين الأخرى، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
فيما تتناول محاضرات يوم غد الخميس موضوعات التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، واستخدام واحترام الشارات المميزة بموجبه، إضافة إلى القانون السوري.