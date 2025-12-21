انطلاق حملة “شفاء3” في دمشق لتقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية

الأمن الداخلي في طرطوس يحيّد أحد المتورطين بأعمال إجرامية ومهاجمة مواقع عسكرية
وزير التربية: معرض دمشق الدولي نافذة على العالم الخارجي
حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى يزور العاملين في وكالة سانا
يوم حقلي في قرية العريضة بتلكلخ في حمص حول الزراعات المحمية وتطويرها
