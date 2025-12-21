انطلاق حملة “شفاء3” في دمشق لتقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية
شاب كفيف في اللاذقية يتحدى العجز بإصرار وإيمان لا ينكسر
عرض فيلم “غاندي الصغير” في المركز الثقافي باللاذقية
أحد جرحى الثورة يتحدث لـ سانا عن قيمة المشاركة في حملة “حلب ست الكل”
إضاءة شجرة عيد الميلاد في قرية القنية بريف إدلب الغربي
سيدة تهدي حلب آخر تذكار من شقيقها الغائب.. هدية معتقل تتحول إلى عطاء في حملة “حلب ست الكل”
سيدات حلب في الصفوف الأولى.. بصمة نسائية واضحة في تنظيم حملة “حلب ست الكل”
رجل الأعمال عبد القادر سنكري يترجم محبته لحلب إلى دعم مالي كبير يعزز حملة “حلب ست الكل”
