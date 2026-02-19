هيئة الطاقة الذرية تدعو الطلاب المسجلين بمفاضلة الماجستيرات لمراجعتها خلال أسبوع

دمشق-سانا

دعت هيئة الطاقة الذرية السورية في تعميم لها اليوم الأربعاء، الطلاب المسجلين في مفاضلة الماجستيرات الأكاديمية، التي تجري بالتعاون بينها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعتها خلال أسبوع.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن التعميم يشمل الطلاب الذين وضعوا ضمن رغباتهم إحدى الماجستيرات المعلنة والتابعة لهيئة الطاقة الذرية في جامعات دمشق وحلب وإدلب، من أجل تحديد موعد لإجراء امتحانات القبول قبل صدور نتائج المفاضلة العامة في الوزارة، نظراً لأن هذه الماجستيرات تخضع لامتحان قبول من قبل الهيئة.

ونوهت الهيئة إلى أنه تم فتح اختصاص الهندسة التقنية – قسم التقانات الحيوية للتسجيل في ماجستير البيولوجيا الجزيئية والتقانات الحيوية في كلية العلوم – قسم الحياة الحيوانية بجامعة حلب، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتسجيل في هذا الاختصاص تعديل رغباتهم وفق ذلك.

وخصّصت الهيئة قنوات للتواصل والاستفسار عبر إدارة التدريب للعلوم والتكنولوجيا النووية من خلال البريد الإلكتروني: nsttc@aec.org.sy أو عبر الرقمين: 0112132580 – 0932568714.

و أعلنت وزارة التعليم العالي في الـ 29 من الشهر الماضي عن افتتاح برامج دراسات عليا (ماجستير أكاديمي، تأهيل وتخصص) ضمن جامعات دمشق وحلب وإدلب.

وتسعى هيئة الطاقة الذرية لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن إطار السعي لإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.