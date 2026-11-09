خمس شركات استشارية أجنبية تسجل في سوريا ضمن ضوابط تحمي الخبرات الوطنية

دمشق-سانا‏

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في ظل التوسع المتوقع في المشاريع الهندسية والاستثمارية في سوريا خلال مرحلة إعادة ‌‏الإعمار، تبرز الحاجة إلى الاستفادة من الخبرات الاستشارية الأجنبية، ضمن أطر ‌‏تنظيمية تضمن تكاملها مع الخبرات الوطنية، وتحافظ على حقوق المهندسين والمكاتب ‌‏والشركات الهندسية المحلية.‏

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وفي هذا الإطار، تعمل نقابة المهندسين السوريين على تفعيل القرار رقم (3) لعام ‌‏‌‏2026، الناظم لعمل الشركات الاستشارية الأجنبية، من خلال تحديد شروط تسجيلها ‌‏وممارسة نشاطها المهني، وإلزامها بالتعاون مع مكاتب استشارية سورية، بما يضمن ‌‏وضوح المسؤوليات الفنية والقانونية، ويحقق التوازن بين الانفتاح على الخبرات الخارجية ‌‏وحماية الكفاءات الوطنية.‏

خمس شركات مسجلة ‏

أمين سر نقابة المهندسين المهندس رصين عصمت أوضح في تصريح لمراسلة سانا اليوم ‌‏الإثنين، أن تجاوب الشركات الأجنبية مع أحكام القرار أسفر حتى الآن عن تسجيل خمس ‌‏شركات استشارية كبرى، وأن العدد سيرتفع إلى عشر شركات على الأقل مع نهاية العام ‌‏الجاري، مشيراً إلى أن النقابة اعتمدت تسهيلات في رسوم التسجيل، إذ حُدد رسم التسجيل ‌‏للمرة الأولى بـ3000 دولار، فيما تبلغ رسوم التجديد السنوي 1000دولار.‏

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وبين عصمت أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وجود شريك استشاري يتحمل ‌‏المسؤوليات القانونية والفنية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة ‌‏الجمهورية ووزارات الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والمالية، لتعميم أحكام القرار على ‌‏الجهات التابعة لها، والتأكيد على ضرورة استيفاء متطلبات التأهيل النقابي والتآلف مع ‌‏المكاتب المحلية وفق الأصول.‏

وأكد عصمت أن القرار يوفر إطاراً تنظيمياً يحدد آليات تسجيل الشركات الأجنبية وشروط ‌‏ممارستها للنشاط المهني، ويسهم في تهيئة بيئة عمل واضحة تتيح الاستفادة من ‌‏الاستثمارات والخبرات الخارجية، مع صون حقوق ومكتسبات المكاتب والشركات الهندسية ‌‏الاستشارية السورية الشريكة.‏

تكامل مع التشريعات الناظمة لعمل الشركات الأجنبية

ومن الناحية القانونية، أوضحت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن القرار ‌‏رقم (3) لعام 2026، الصادر عن نقابة المهندسين والمصدق من وزارة الأشغال العامة ‌‏والإسكان، يتكامل مع أحكام قانون الشركات والمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011، ‌‏المتعلق بترخيص فروع الشركات الأجنبية، بما ينظم وجودها القانوني والتجاري ويعزز ‌‏حماية البيئة الاستثمارية والخبرات الوطنية خلال مرحلة إعادة الإعمار.‏

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وبينت إدريس أن اشتراط وجود مقر فعلي للشركة وتسمية مفوض بالتوقيع يسهم في ضبط ‌‏إجراءات التبليغ القضائي والإخطارات المهنية، وتحديد الاختصاص القضائي المحلي ‌‏بوضوح عند نشوء أي نزاع.‏

حماية حقوق المهندس السوري

وأشارت إدريس إلى أن القرار ينظم العلاقة المهنية والقانونية بين الشركات الأجنبية ‌‏والمهندسين العاملين لديها، من خلال التمييز بين الشخصية الاعتبارية للشركة، التي تتمتع ‌‏بأهلية التعاقد، والمسؤوليات المهنية للمهندسين، الذين يتوجب عليهم الحصول على ‌‏التراخيص الشخصية والتسجيل النقابي السوري اللازم لممارسة المهنة.‏

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وأضافت إدريس أن إلزام الشركات الأجنبية بالتعاقد أو التآلف مع مكاتب هندسية محلية ‌‏وتوثيق العقود رسمياً، يعزز حماية المهندس السوري بوصفه شريكاً أصيلاً، ويحد من ‌‏تحميله منفرداً تبعات الأخطاء التصميمية، في ضوء أحكام المادة 651 من القانون ‌‏المدني المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمدة عشر سنوات.‏

ضمانة الحقوق والملكية الفكرية

ولفتت إدريس إلى أن إيداع المخططات والعقود لدى النقابة يشكل إحدى الضمانات لحماية ‌‏الملكية الفكرية، من خلال تثبيت تاريخ إعداد التصاميم والحد من حالات القرصنة ‌‏والتعدي عليها، إلى جانب إخضاع المشاريع للرقابة المسبقة والتحقق من الصفة المهنية ‌‏قبل منح تراخيص التنفيذ.‏

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ويحدد القرار رقم (3)، الذي أصدرته نقابة المهندسين في آب الماضي، آليات تقديم ‌‏طلبات التسجيل والوثائق المطلوبة، ومنها عقود التأسيس وبراءة الذمة وإثبات التسجيل ‌‏لدى وزارة الاقتصاد، إضافة إلى الرسوم المقررة للتسجيل والتجديد.‏

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