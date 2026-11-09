خمس شركات استشارية أجنبية تسجل في سوريا ضمن ضوابط تحمي الخبرات الوطنية

دمشق-سانا
في ظل التوسع المتوقع في المشاريع الهندسية والاستثمارية في سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار، تبرز الحاجة إلى الاستفادة من الخبرات الاستشارية الأجنبية، ضمن أطر تنظيمية تضمن تكاملها مع الخبرات الوطنية، وتحافظ على حقوق المهندسين والمكاتب والشركات الهندسية المحلية.
وفي هذا الإطار، تعمل نقابة المهندسين السوريين على تفعيل القرار رقم (3) لعام 2026، الناظم لعمل الشركات الاستشارية الأجنبية، من خلال تحديد شروط تسجيلها وممارسة نشاطها المهني، وإلزامها بالتعاون مع مكاتب استشارية سورية، بما يضمن وضوح المسؤوليات الفنية والقانونية، ويحقق التوازن بين الانفتاح على الخبرات الخارجية وحماية الكفاءات الوطنية.
خمس شركات مسجلة
أمين سر نقابة المهندسين المهندس رصين عصمت أوضح في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن تجاوب الشركات الأجنبية مع أحكام القرار أسفر حتى الآن عن تسجيل خمس شركات استشارية كبرى، وأن العدد سيرتفع إلى عشر شركات على الأقل مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن النقابة اعتمدت تسهيلات في رسوم التسجيل، إذ حُدد رسم التسجيل للمرة الأولى بـ3000 دولار، فيما تبلغ رسوم التجديد السنوي 1000دولار.
وبين عصمت أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وجود شريك استشاري يتحمل المسؤوليات القانونية والفنية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والمالية، لتعميم أحكام القرار على الجهات التابعة لها، والتأكيد على ضرورة استيفاء متطلبات التأهيل النقابي والتآلف مع المكاتب المحلية وفق الأصول.
وأكد عصمت أن القرار يوفر إطاراً تنظيمياً يحدد آليات تسجيل الشركات الأجنبية وشروط ممارستها للنشاط المهني، ويسهم في تهيئة بيئة عمل واضحة تتيح الاستفادة من الاستثمارات والخبرات الخارجية، مع صون حقوق ومكتسبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية الشريكة.
تكامل مع التشريعات الناظمة لعمل الشركات الأجنبية
ومن الناحية القانونية، أوضحت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن القرار رقم (3) لعام 2026، الصادر عن نقابة المهندسين والمصدق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتكامل مع أحكام قانون الشركات والمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011، المتعلق بترخيص فروع الشركات الأجنبية، بما ينظم وجودها القانوني والتجاري ويعزز حماية البيئة الاستثمارية والخبرات الوطنية خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وبينت إدريس أن اشتراط وجود مقر فعلي للشركة وتسمية مفوض بالتوقيع يسهم في ضبط إجراءات التبليغ القضائي والإخطارات المهنية، وتحديد الاختصاص القضائي المحلي بوضوح عند نشوء أي نزاع.
حماية حقوق المهندس السوري
وأشارت إدريس إلى أن القرار ينظم العلاقة المهنية والقانونية بين الشركات الأجنبية والمهندسين العاملين لديها، من خلال التمييز بين الشخصية الاعتبارية للشركة، التي تتمتع بأهلية التعاقد، والمسؤوليات المهنية للمهندسين، الذين يتوجب عليهم الحصول على التراخيص الشخصية والتسجيل النقابي السوري اللازم لممارسة المهنة.
وأضافت إدريس أن إلزام الشركات الأجنبية بالتعاقد أو التآلف مع مكاتب هندسية محلية وتوثيق العقود رسمياً، يعزز حماية المهندس السوري بوصفه شريكاً أصيلاً، ويحد من تحميله منفرداً تبعات الأخطاء التصميمية، في ضوء أحكام المادة 651 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمدة عشر سنوات.
ضمانة الحقوق والملكية الفكرية
ولفتت إدريس إلى أن إيداع المخططات والعقود لدى النقابة يشكل إحدى الضمانات لحماية الملكية الفكرية، من خلال تثبيت تاريخ إعداد التصاميم والحد من حالات القرصنة والتعدي عليها، إلى جانب إخضاع المشاريع للرقابة المسبقة والتحقق من الصفة المهنية قبل منح تراخيص التنفيذ.
ويحدد القرار رقم (3)، الذي أصدرته نقابة المهندسين في آب الماضي، آليات تقديم طلبات التسجيل والوثائق المطلوبة، ومنها عقود التأسيس وبراءة الذمة وإثبات التسجيل لدى وزارة الاقتصاد، إضافة إلى الرسوم المقررة للتسجيل والتجديد.