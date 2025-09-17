الإمارات ترحب باعتماد خارطة الطريق السورية لحل الازمة في السويداء

أبو ظبي-سانا

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء مجددة دعمها لجميع الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها استقرارها وسيادتها على كامل أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ” وام ” أن وزارة الخارجية جددت في بيان لها اليوم التأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لجميع المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

وشددت الوزارة في بيانها، على أهمية ترسيخ التهدئة حماية لسوريا ووحدتها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، ويحقق سيادة الدولة والقانون كما نوهت بالدور الإيجابي للاردن والولايات المتحدة الأمريكية، الرامي إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت أمس بياناً حول “خارطة طريق حل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا” اعتمدت على أساس وحدة الأرض السورية، وأن كل السوريين مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات في دولتهم.

