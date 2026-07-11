التربية تنفي تحديد مواعيد صدور نتائج امتحانات الشهادات العامة

دمشق-سانا‏

نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل ‏الاجتماعي؛ بشأن تحديد مواعيد صدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم ‏الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2026، مؤكدةً أن أي إعلان يتعلق ‏بالعملية التربوية والتعليمية؛ يصدر حصراً عبر المعرفات الرسمية للوزارة.‏

وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، في ‏تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن ما ينشر حول تحديد موعد لإصدار النتائج ‏عار من الصحة، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم ‏الانجرار وراء الشائعات التي تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.‏

وأكد حورية أن أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية مستمرة بوتيرة مكثفة، بما ‏في ذلك خلال أيام العطل، بهدف إنجازها بأعلى درجات الدقة، وإصدار ‏النتائج في أقرب وقت ممكن بما يضمن حقوق جميع الطلبة.‏

وأضاف: إن اللجان المختصة تواصل بالتوازي عمليات إدخال النتائج وفق ‏الخطة التي وضعتها الوزارة، بما يحقق سرعة الإنجاز مع الالتزام الكامل ‏بمعايير الدقة والمراجعة.‏

نسبة التصحيح 50%‏

وأشار حورية إلى أن نسبة إنجاز أعمال التصحيح بلغت نحو 50 بالمئة، ‏فيما وصلت نسبة إدخال النتائج إلى نحو 40 بالمئة، لافتاً إلى أن الوزارة ‏ستعلن موعد صدور النتائج فور استكمال جميع المراحل الفنية والإجرائية ‏عبر منصاتها الرسمية.‏

وكان عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام ‏الماضية مواعيد مزعومة لصدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة لدورة عام 2026، ما تسبب في إثارة البلبلة، وتشتيت الطلبة ‏وأولياء أمورهم.‏