التربية تنفي تحديد مواعيد صدور نتائج امتحانات الشهادات العامة

دمشق-سانا
نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن تحديد مواعيد صدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2026، مؤكدةً أن أي إعلان يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية؛ يصدر حصراً عبر المعرفات الرسمية للوزارة.
وأوضح مدير دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن ما ينشر حول تحديد موعد لإصدار النتائج عار من الصحة، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد حورية أن أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية مستمرة بوتيرة مكثفة، بما في ذلك خلال أيام العطل، بهدف إنجازها بأعلى درجات الدقة، وإصدار النتائج في أقرب وقت ممكن بما يضمن حقوق جميع الطلبة.
وأضاف: إن اللجان المختصة تواصل بالتوازي عمليات إدخال النتائج وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، بما يحقق سرعة الإنجاز مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والمراجعة.
نسبة التصحيح 50%
وأشار حورية إلى أن نسبة إنجاز أعمال التصحيح بلغت نحو 50 بالمئة، فيما وصلت نسبة إدخال النتائج إلى نحو 40 بالمئة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن موعد صدور النتائج فور استكمال جميع المراحل الفنية والإجرائية عبر منصاتها الرسمية.
وكان عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية مواعيد مزعومة لصدور نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2026، ما تسبب في إثارة البلبلة، وتشتيت الطلبة وأولياء أمورهم.