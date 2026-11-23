دمشق-سانا

أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، أن الوزارة تعمل على معالجة أوضاع الطلاب السوريين الذين تخرجوا في الجامعات السودانية، وأكملوا متطلبات التخرج في المراكز الخارجية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة وتسوية أوضاعهم وتعديل شهاداتهم.

وأوضح الخالد في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الطلاب الذين أتموا متطلبات التخرج، بما فيها سنة الامتياز والنجاح في الامتحان الوطني، ستتم معالجة أوضاعهم وتعديل شهاداتهم، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع ملف الطلاب السوريين الذين ما زالوا مستمرين في الدراسة في الجامعات السودانية بالتواصل مع الجهات المعنية، وستتم مناقشة أوضاعهم خلال الجلسة القادمة من مجلس التعليم العالي.

تعديل الشهادات الجامعية متاح وسهل وسريع

وبيّن الخالد أن الجامعات السودانية عممت على الطلاب الأجانب الدارسين فيها ضرورة العودة إلى مقاعدهم الدراسية في جامعاتهم الأم، في السودان، مع توفير تسهيلات بهذا الخصوص، داعياً الطلاب السوريين الذين سجلوا في المراكز الخارجية، ولا سيما في السعودية والإمارات وغيرهما، إلى العودة لجامعاتهم الأم (السودانية) لاستكمال دراستهم، ومن ثم معادلة شهاداتهم في سوريا.

وأشار الخالد إلى أن إجراءات تعديل الشهادات الجامعية في سوريا أصبحت متاحة وسهلة وسريعة، مؤكداً ترحيب الوزارة بالطلاب بعد استكمال دراستهم وعودتهم إلى سوريا لتسوية أوضاعهم.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن ‏أول أمس، أن ملف خريجي الجامعات السودانية سيكون على رأس أولويات جلسة مجلس التعليم العالي القادمة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بمتابعة مطالب خريجي هذه الجامعات، والعمل على معالجة الإشكالات التي تواجههم، بما يضمن تسوية أوضاعهم وحفظ حقوقهم الأكاديمية، ووضع حل شامل ونهائي لهذا الملف.

ويطالب الطلاب والأطباء السوريون خريجو ودارسو الجامعات السودانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية بالاعتراف بشهاداتهم ومعادلتها، وقبول طلبات التحويل واستكمال الدراسة داخل سوريا لمن تعذرت عودتهم إلى السودان أو أُغلقت مراكزهم الخارجية.