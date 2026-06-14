لجان تصحيح أوراق الشهادة العامة تبدأ عملها وفق معايير صارمة لضمان العلامة المستحقة لكل طالب

دمشق-سانا

مع انتهاء طلاب الشهادات العامة من تقديم امتحاناتهم، تبدأ مرحلة لا تقل أهمية عن الامتحان ذاته، تتمثل في أعمال التصحيح التي تجري داخل مراكز متخصصة وفق إجراءات دقيقة ومعايير موحدة، بهدف ضمان حصول كل طالب على حقه الكامل من العلامات، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التقييم.

آلية عمل موحدة لجميع المصححين

وأوضح رئيس أحد مراكز التصحيح في دمشق نبيل مخول في تصريح لـ سانا، أن عملية التصحيح تسبقها مناقشة سلالم التصحيح في وزارة التربية والتعليم، بما يضمن توحيد أسس التقييم، واعتماد آلية عمل واضحة لجميع المصححين.

وأضاف مخول: إن العمل يبدأ باستلام الدفاتر الامتحانية، وتجهيز مراكز التصحيح، ثم توزيع المدرسين على اللجان المختصة، حيث تضم كل لجنة نحو خمسين مدرساً من اختصاص المادة نفسها يعملون وفق تعليمات موحدة.

وأشار إلى أن تصحيح السؤال الامتحاني الواحد يمر بعدة مراحل تبدأ بالمصحح، ثم المدقق، فالمراجع، إضافة إلى قيام الموجه الاختصاصي بسحب عينات عشوائية من الأوراق للتأكد من دقة العمل وتوحيد آليات التصحيح، وصولاً إلى مرحلتي المطابقة والجمع النهائي للعلامات.

سلالم تقيس قدرات الطالب

بدوره أكد الموجه الاختصاصي لمادة الفيزياء أنس عيسى، أن سلالم تصحيح مادة الفيزياء للشهادة الثانوية العامة تنسجم مع مخرجات العملية الامتحانية ومستويات إجابات الطلاب، موضحاً أنها تمثل أداة للقياس والتقويم أُعدت وفق معايير دقيقة تضمن حصول كل طالب على حقه.

ولفت عيسى إلى أن هذه السلالم تقيس مهارات الطالب وقدراته العلمية ومهارات التفكير التي يمتلكها، مبيناً أن اللجان تضم نخبة من المدرسين ذوي الخبرة والكفاءة القادرين على التعامل مع السلالم الامتحانية، وتعتمد أكثر الأساليب دقة في تقدير الإجابات.

وأضاف: إن الورقة الامتحانية تعكس المستوى العلمي للطالب وما بذله من جهد طوال العام الدراسي، الأمر الذي يتطلب التقيد التام بسلالم التصحيح المعتمدة، تحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

مصلحة الطالب أولاً

من جهتها أوضحت مصححة مادة الفيزياء نوار زيدان أن الهدف الأساسي من عملية التصحيح هو تحقيق النزاهة، مشيرة إلى أن الورقة الامتحانية تمر بأكثر من مرحلة تدقيق ومراجعة للتأكد من عدم إغفال أي إجابة صحيحة.

وقالت: “نطمئن طلابنا بأن عملية التصحيح تتم وفق معايير تضمن العدالة للجميع، ليحصل كل طالب على حقه دون ظلم”، مؤكدة أن مصلحة الطالب تبقى حاضرة في ذهن المصححين الذين يدركون حجم الجهد الذي بذله الطلبة طوال العام الدراسي.

مسؤولية مستقبل الطلاب

من جانبها، بينت مصححة مادة الفيزياء لما أهدلي أن عملية التصحيح تمثل مسؤولية كبيرة، لكونها تتعامل مع حصيلة اثني عشر عاماً من الدراسة، والتي يترتب عليها تحديد المسار الأكاديمي للطالب ومستقبله.

وأشارت إلى أن المصحح ينظر إلى كل ورقة امتحانية باعتبارها تحمل مستقبل طالب، لذلك يتم التركيز على فهم آلية تفكير الطالب في الإجابات، مع الالتزام بتعليمات التصحيح والأخذ بعين الاعتبار كل إجابة صحيحة يوردها الطالب، بما يضمن عدم خسارته لأي علامة يستحقها، مؤكدة أن فرق التصحيح تبذل جهوداً مكثفة خلال هذه الفترة لإنجاز العمل بالدقة والموضوعية والمهنية المطلوبة.

وتأتي أعمال التصحيح استكمالاً لمراحل العملية الامتحانية التي تابعتها وزارة التربية والتعليم منذ انطلاق امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات، حيث اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتربوية لضمان حسن سير الامتحانات، وصولاً إلى مرحلة التصحيح وإصدار النتائج وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.