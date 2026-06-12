وزارة التعليم العالي السورية تستكمل إطلاق موقعها الجديد ضمن خطة التحول الرقمي

دمشق- سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة تعمل على استكمال إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بحلته المتطورة، والذي سيتضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحديثة الموجهة للطلبة والمواطنين والعاملين في القطاع الأكاديمي والصحي.

وأشار الوزير الحلبي في منشور عبر منصة (X) اليوم الخميس، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة الملاحظات والشكاوى والمقترحات الواردة من مراجعي المشافي التعليمية والمؤسسات التابعة لها.

منصة لتلقي شكاوى مراجعي المشافي التعليمية

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الموقع الجديد سيضم منصة إلكترونية لتلقي شكاوى ومقترحات مراجعي المشافي التعليمية وجميع المؤسسات التابعة للوزارة، بما فيها الإدارة المركزية، وذلك بهدف تسهيل وصول الشكوى إلى الجهة المختصة بشكل مباشر، وضمان متابعتها ومعالجتها وفق الأصول الإدارية والمهنية المعتمدة.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن هذه المنصة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من إيصال ملاحظاتهم ومقترحاتهم بسهولة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة ستبقى منفتحة على جميع الآراء والملاحظات البنّاءة، باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التطوير والتحسين المستمر.

وكان الوزير الحلبي بين مؤخراً أن الوزارة حققت خطوات نوعية في مسار التحول الرقمي، انسجاماً مع توجهات الدولة في تطوير البنى التحتية الرقمية، وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.