وزير التربية يتفقد مراكز تصحيح الشهادات العامة بدمشق ويؤكد سرعة الإنجاز وضمان حقوق ‏الطلاب

دمشق-سانا
تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ومعاونه للشؤون التعليمية أحمد الحسن، اليوم الخميس، آلية العمل في مراكز مناقشة سلالم تصحيح مادة اللغة العربية ومراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادات العامة، وذلك خلال جولة ميدانية بدمشق.
وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا، أهمية إنجاز عملية التصحيح بسرعة ودقة، بما يضمن حقوق الطلاب وعدالة النتائج الامتحانية.
وشدد تركو خلال لقائه الكوادر التعليمية والمصححين على أن عملية التصحيح تُعد استكمالاً للعملية الامتحانية، وتتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية، لافتاً إلى أن وضوح سلالم التصحيح يسهم في الحد من الإشكالات وضمان تقييم إجابات الطلاب بشكل منصف.
سلالم تصحيح واضحة
وأوضح تركو أن الوزارة تعمل على وضع سلالم تصحيح واضحة وشاملة تراعي مختلف أساليب الإجابة الصحيحة، بما يحفظ حق الطالب، ولا سيما في المواد ذات الطبيعة الفكرية والتحليلية، مشيراً إلى أهمية مراعاة الإجابات التي يدونها الطالب بطرق مختلفة ضمن السياق العلمي الصحيح.
وبيّن تركو أن الأسئلة الامتحانية جاءت واضحة وجيدة، معرباً عن أمله في أن تكون سلالم التصحيح بالمستوى ذاته من الوضوح والدقة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.
عدالة العملية الامتحانية
من جهته، أكد معاون وزير التربية للشؤون العلمية أحمد الحسن أن عملية التصحيح ترتبط بشكل مباشر بعدالة وشفافية الامتحانات.
وأشار الحسن إلى ضرورة أن تتضمن سلالم التصحيح جميع الاحتمالات والإجابات المقبولة علمياً، بما يتيح للمصححين منح الطالب حقه الكامل بعيداً عن التقيد الحرفي بصيغة محددة للإجابة.
مناقشات حول مستوى الأسئلة الامتحانية
وتضمنت الجولة مناقشات مع اللجان المختصة حول طبيعة الأسئلة الامتحانية ومستوى شموليتها وتنوعها، حيث دعا معاون الوزير إلى الاستفادة من الملاحظات الواردة من الميدان التربوي لتطوير الأسئلة في الدورات المقبلة، بما يحقق التوازن بين الشمولية وقياس مهارات الطلاب المختلفة.
وتواصل وزارة التربية والتعليم متابعة أعمال التصحيح في مختلف المحافظات وسط إجراءات تنظيمية وفنية تهدف إلى إنجاز النتائج بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة بالعملية الامتحانية ويكفل تحقيق العدالة لجميع الطلاب.