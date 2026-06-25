وزير التربية يتفقد مراكز تصحيح الشهادات العامة بدمشق ويؤكد سرعة الإنجاز وضمان حقوق ‏الطلاب

دمشق-سانا‏

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ومعاونه للشؤون التعليمية أحمد الحسن، اليوم ‏الخميس، آلية العمل في مراكز مناقشة سلالم تصحيح مادة اللغة العربية ومراكز تصحيح أوراق ‏امتحانات الشهادات العامة، وذلك خلال جولة ميدانية بدمشق.‏

وأكد الوزير تركو في تصريح لـ سانا، أهمية إنجاز عملية التصحيح بسرعة ودقة، بما يضمن حقوق ‏الطلاب وعدالة النتائج الامتحانية.‏

وشدد تركو خلال لقائه الكوادر التعليمية والمصححين على أن عملية التصحيح تُعد استكمالاً للعملية ‏الامتحانية، وتتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية، لافتاً إلى أن وضوح سلالم التصحيح يسهم في ‏الحد من الإشكالات وضمان تقييم إجابات الطلاب بشكل منصف.‏

‏سلالم تصحيح واضحة

وأوضح تركو أن الوزارة تعمل على وضع سلالم تصحيح واضحة وشاملة تراعي مختلف أساليب ‏الإجابة الصحيحة، بما يحفظ حق الطالب، ولا سيما في المواد ذات الطبيعة الفكرية والتحليلية، ‏مشيراً إلى أهمية مراعاة الإجابات التي يدونها الطالب بطرق مختلفة ضمن السياق العلمي ‏الصحيح.‏

وبيّن تركو أن الأسئلة الامتحانية جاءت واضحة وجيدة، معرباً عن أمله في أن تكون سلالم ‏التصحيح بالمستوى ذاته من الوضوح والدقة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.‏

‏عدالة العملية الامتحانية

من جهته، أكد معاون وزير التربية للشؤون العلمية أحمد الحسن أن عملية التصحيح ترتبط بشكل ‏مباشر بعدالة وشفافية الامتحانات.‏

وأشار الحسن إلى ضرورة أن تتضمن سلالم التصحيح جميع الاحتمالات والإجابات المقبولة علمياً، ‏بما يتيح للمصححين منح الطالب حقه الكامل بعيداً عن التقيد الحرفي بصيغة محددة للإجابة.‏

مناقشات حول مستوى الأسئلة الامتحانية

وتضمنت الجولة مناقشات مع اللجان المختصة حول طبيعة الأسئلة الامتحانية ومستوى شموليتها ‏وتنوعها، حيث دعا معاون الوزير إلى الاستفادة من الملاحظات الواردة من الميدان التربوي ‏لتطوير الأسئلة في الدورات المقبلة، بما يحقق التوازن بين الشمولية وقياس مهارات الطلاب ‏المختلفة.‏

وتواصل وزارة التربية والتعليم متابعة أعمال التصحيح في مختلف المحافظات وسط إجراءات ‏تنظيمية وفنية تهدف إلى إنجاز النتائج بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة بالعملية الامتحانية ويكفل ‏تحقيق العدالة لجميع الطلاب.‏