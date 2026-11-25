30 دار نشر سورية تشارك في الدورة الـ 49 من معرض الكويت الدولي للكتاب تاريخ النشر: 2026/11/25 1:51 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 1:51 مساءً 30 دار نشر سورية تشارك في الدورة الـ 49 من معرض الكويت الدولي للكتاب، بأكثر من مجال ثقافي ومعرفي، من الأدب والتراث إلى الفكر والتاريخ وكتب الأطفال. اختتام معرض CargoSyr 2026 في دمشق بمشاركة 75 جهة وشركة محلية وعربية ودولية يتولى مخفر الكرين الحراجي غربي الطبقة مراقبة وحماية نحو 14 ألف هكتار من الغطاء النباتي “مبادرة بذرة”.. مشروع تمكين اقتصادي للمرأة الريفية اتفاقية بين “الإيكاو” وبرنامج الأغذية العالمي لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية في سوريا المؤسسة العامة لمياه الشرب تواصل إعادة تأهيل محطتي مياه سفيرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دور نشر سوريةمعرض الكويت الدولي للكتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي الصالح: نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من مخلفات النظام البائد تحولٌ تاريخي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية آخر الأخبار دولي اليمن والبحرين يدينان اعتداءات ميليشيا الحوثي على مركز مالي بالرياض منوعات ابتكار رغوة معدنية تمتص صدمات السيارات وتحد من مخاطر الإصابات منوعات لماذا يداهمنا النعاس بعد الطعام؟.. عوامل تكشف ما يحدث داخل الجسم