انطلاق فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX 2026‌‏ بدمشق

دمشق-سانا
انطلقت اليوم السبت فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات SYROBIX 2026، التي ينظمها نادي الروبوتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفريق ملهم التطوعي، وذلك في ملعب مدينة الياسمين بدمشق.
ويشارك في المسابقة 62 متسابقاً موزعين على 22 فريقاً، تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عاماً، من جامعات ومدارس حكومية وخاصة، ويتنافسون ضمن محورين رئيسين، الأول لتصميم الروبوتات وبرمجتها وخوض التحديات الميدانية، والثاني لتنفيذ مهام الإنقاذ وتجاوز العوائق في الحلبات المخصصة.
يتبع..