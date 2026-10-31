السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
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انطلاق فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX 2026‌‏ بدمشق

2N4A5525 انطلاق فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX 2026‌‏ بدمشق
من انطلاق المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX ‌‎2026‎ التي ينظمها نادي الروبوتية في كلية الهندسة المعلوماتية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

انطلقت اليوم السبت فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX ‌‎2026‎، التي ينظمها نادي الروبوتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة ‏دمشق، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، وصندوق الأمم المتحدة ‏للسكان، وفريق ملهم التطوعي، وذلك في ملعب مدينة الياسمين بدمشق.‏

ويشارك في المسابقة 62 متسابقاً موزعين على 22 فريقاً، تتراوح ‏أعمارهم بين 17 و23 عاماً، من جامعات ومدارس حكومية وخاصة، ‏ويتنافسون ضمن محورين رئيسين، الأول لتصميم الروبوتات وبرمجتها ‏وخوض التحديات الميدانية، والثاني لتنفيذ مهام الإنقاذ وتجاوز العوائق في ‏الحلبات المخصصة.‏

يتبع..‏

2N4A5460 انطلاق فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX 2026‌‏ بدمشق
2N4A5526 انطلاق فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX 2026‌‏ بدمشق
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