انطلاق فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX 2026‌‏ بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم السبت فعاليات المسابقة الجامعية للروبوتات ‏SYROBIX ‌‎2026‎، التي ينظمها نادي الروبوتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة ‏دمشق، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، وصندوق الأمم المتحدة ‏للسكان، وفريق ملهم التطوعي، وذلك في ملعب مدينة الياسمين بدمشق.‏

ويشارك في المسابقة 62 متسابقاً موزعين على 22 فريقاً، تتراوح ‏أعمارهم بين 17 و23 عاماً، من جامعات ومدارس حكومية وخاصة، ‏ويتنافسون ضمن محورين رئيسين، الأول لتصميم الروبوتات وبرمجتها ‏وخوض التحديات الميدانية، والثاني لتنفيذ مهام الإنقاذ وتجاوز العوائق في ‏الحلبات المخصصة.‏



يتبع..‏