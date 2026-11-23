‏دمشق-سانا

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‏أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عن مواعيد ومراكز إجراء الامتحان الطبي الموحد ‏للدورة الثانية 2026، لطلاب السنة السادسة وخريجي كليات الطب البشري في الجامعات ‏السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية، للراغبين باستكمال متطلبات التخرج، ‏أو التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا، أو اختصاص وزارة الصحة.‏

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وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الفئات التي يحق لها التقدم تشمل ‏طلاب كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية الذين أنهوا جميع المقررات الدراسية، ‏وطلاب الجامعات الخاصة الذين أنهوا الساعات المعتمدة والمقابلات السريرية لعام 2026 وما ‏قبله، ‏كما يحق التقدم للطلاب الذين لم يتبق لديهم سوى 4 مقررات دراسية أو 12 ساعة معتمدة، ‏إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.‏

‏مواعيد الامتحان ومراكزه

بيّنت الهيئة، أن الامتحان سيعقد على يومين، حيث يقام اليوم الأول يوم الثلاثاء 22 كانون ‏الأول القادم، واليوم الثاني يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2027، عند الساعة 11:00 صباحاً، ‏لافتة إلى أن مدة الامتحان تبلغ ساعتين لكل جلسة، ويتضمن 120سؤالاً في كل يوم.‏

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‏ووفقاً للهيئة، تشمل المراكز الامتحانية جامعات (دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، حماة، إدلب، ‏طرطوس)، إضافة إلى مراكز النفاذ الخارجية.‏

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التسجيل الإلكتروني والوثائق المطلوبة

أشارت الهيئة، إلى أن التسجيل الإلكتروني يبدأ اعتباراً من 24 تشرين الثاني الجاري ولغاية 6 كانون الأول القادم، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط: ، علماً أن الرابط سيعمل غداً عند بدء التسجيل.

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‏وحسب الهيئة، تتضمن الوثائق المطلوبة للتسجيل الإلكتروني: صورة عن الهوية الشخصية، ‏وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، وبيان وضع من الجامعة مع ضرورة ترشيح الطالب ‏من قبل جامعته، وإشعاراً بدفع الرسوم الامتحانية الصادر عن تطبيق الشام كاش، وشهادة ‏التخرج بالنسبة لخريجي الجامعات غير السورية.‏

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‏ولفتت الهيئة، إلى أنه سيتم لاحقاً إعلان أسماء الطلاب المقبولين للتقدم إلى الامتحان وأماكن ‏القاعات الامتحانية عبر الموقع الإلكتروني: ‏

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‏وأشارت الهيئة، إلى أنه بالنسبة لخريجي الجامعات غير السورية، تتم مراجعة مديرية التعادل ‏في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد النجاح بالامتحان الوطني.‏

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‏وأجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التاسع عشر من الشهر الجاري، امتحان الصيدلة ‏الموحد – الدورة الثانية لعام 2026، من خريجي كليات الصيدلة في الجامعات السورية ‏الحكومية والخاصة الراغبين بالتقدم لامتحان الماجستير، إضافة إلى خريجي الجامعات غير ‏السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم أو التقدم لامتحان الماجستير لأغراض استيفاء متطلبات ‏وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.‏