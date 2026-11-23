دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية عن مواعيد ومراكز إجراء الامتحان الطبي الموحد للدورة الثانية 2026، لطلاب السنة السادسة وخريجي كليات الطب البشري في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية، للراغبين باستكمال متطلبات التخرج، أو التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا، أو اختصاص وزارة الصحة.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الفئات التي يحق لها التقدم تشمل طلاب كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية الذين أنهوا جميع المقررات الدراسية، وطلاب الجامعات الخاصة الذين أنهوا الساعات المعتمدة والمقابلات السريرية لعام 2026 وما قبله، كما يحق التقدم للطلاب الذين لم يتبق لديهم سوى 4 مقررات دراسية أو 12 ساعة معتمدة، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.
مواعيد الامتحان ومراكزه
بيّنت الهيئة، أن الامتحان سيعقد على يومين، حيث يقام اليوم الأول يوم الثلاثاء 22 كانون الأول القادم، واليوم الثاني يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2027، عند الساعة 11:00 صباحاً، لافتة إلى أن مدة الامتحان تبلغ ساعتين لكل جلسة، ويتضمن 120سؤالاً في كل يوم.
ووفقاً للهيئة، تشمل المراكز الامتحانية جامعات (دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، حماة، إدلب، طرطوس)، إضافة إلى مراكز النفاذ الخارجية.
التسجيل الإلكتروني والوثائق المطلوبة
أشارت الهيئة، إلى أن التسجيل الإلكتروني يبدأ اعتباراً من 24 تشرين الثاني الجاري ولغاية 6 كانون الأول القادم، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط: ، علماً أن الرابط سيعمل غداً عند بدء التسجيل.
وحسب الهيئة، تتضمن الوثائق المطلوبة للتسجيل الإلكتروني: صورة عن الهوية الشخصية، وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، وبيان وضع من الجامعة مع ضرورة ترشيح الطالب من قبل جامعته، وإشعاراً بدفع الرسوم الامتحانية الصادر عن تطبيق الشام كاش، وشهادة التخرج بالنسبة لخريجي الجامعات غير السورية.
ولفتت الهيئة، إلى أنه سيتم لاحقاً إعلان أسماء الطلاب المقبولين للتقدم إلى الامتحان وأماكن القاعات الامتحانية عبر الموقع الإلكتروني:
وأشارت الهيئة، إلى أنه بالنسبة لخريجي الجامعات غير السورية، تتم مراجعة مديرية التعادل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد النجاح بالامتحان الوطني.
وأجرت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التاسع عشر من الشهر الجاري، امتحان الصيدلة الموحد – الدورة الثانية لعام 2026، من خريجي كليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الراغبين بالتقدم لامتحان الماجستير، إضافة إلى خريجي الجامعات غير السورية الراغبين بمعادلة شهاداتهم أو التقدم لامتحان الماجستير لأغراض استيفاء متطلبات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.