إصابة 33 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا‏

أصيب 33 شخصاً جراء حوادث سير وقعت في عدة ‏مناطق في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ‏واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

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وأفاد الدفاع المدني بأن فرقه استجابت لـ 17 حادث ‏سير أسفرت عن إصابة 33 شخصاً، تم تقديم الإسعافات ‏الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، ‏وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏



وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف ‏السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل ‏المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة ‏التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول.‏

الاستجابة لـ 38 حريقاً

استجابت فرق الدفاع المدني لـ 38 حريقاً شملت ‏المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار ‏والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد ‏مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت ‏الأضرار على الخسائر المادية.‏



وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران ‏في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي ‏أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل ‏الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف ‏الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

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وكان توفي شخصان وأصيب 12 آخرون أول أمس ‏الجمعة، جراء حوادث سير في عدة مناطق سورية، استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏