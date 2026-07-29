إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏

photo 2026 07 29 17 20 09 إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏

دمشق-سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية القبض على تاجرَي مخدرات في ‏منطقة عفرين بريف محافظة حلب، بعد عمليات دقيقة من الرصد والمتابعة.‏

وقالت الإدارة على قناتها في تلغرام اليوم الأربعاء: إن إدارة مكافحة المخدرات في ‏محافظة حلب، بالاشتراك مع قوات المهام الخاصة، تمكنت من إلقاء القبض على تاجرَي ‏مخدرات إثر كمين محكم ومطاردة في منطقة عفرين.‏

وأضافت الإدارة أن العملية أسفرت عن مصادرة 186 ألف حبة مخدرة، معبأة ضمن ‌‏186 كيساً بوزن إجمالي بلغ 32.320 كغ.‏

وأوضحت الإدارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهما، وهما المدعوان (ن. ح)، و(ر. م)، ‏تم تحريز المواد المصادرة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيداً ‏لتقديمهما إلى القضاء المختص.‏

وكانت مكافحة المخدرات ‏أعلنت في 20 الشهر الجاري أنها تمكنت بالتنسيق مع قيادة ‏الأمن الداخلي في البادية من إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة مخدرات ضخمة إثر ‏عملية أمنية دقيقة نفذت في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء.‏

photo 2026 07 29 17 20 21 scaled إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏
photo 2026 07 29 17 20 19 scaled إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏
photo 2026 07 29 17 20 24 scaled إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏
photo 2026 07 29 17 20 27 scaled إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏
photo 2026 07 29 17 20 26 scaled إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏
photo 2026 07 29 17 20 29 scaled إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏

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