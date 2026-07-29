إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على تاجرَي مخدرات بمنطقة عفرين ‏

دمشق-سانا
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية القبض على تاجرَي مخدرات في منطقة عفرين بريف محافظة حلب، بعد عمليات دقيقة من الرصد والمتابعة.
وقالت الإدارة على قناتها في تلغرام اليوم الأربعاء: إن إدارة مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالاشتراك مع قوات المهام الخاصة، تمكنت من إلقاء القبض على تاجرَي مخدرات إثر كمين محكم ومطاردة في منطقة عفرين.
وأضافت الإدارة أن العملية أسفرت عن مصادرة 186 ألف حبة مخدرة، معبأة ضمن 186 كيساً بوزن إجمالي بلغ 32.320 كغ.
وأوضحت الإدارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهما، وهما المدعوان (ن. ح)، و(ر. م)، تم تحريز المواد المصادرة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما تمهيداً لتقديمهما إلى القضاء المختص.
وكانت مكافحة المخدرات أعلنت في 20 الشهر الجاري أنها تمكنت بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في البادية من إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة مخدرات ضخمة إثر عملية أمنية دقيقة نفذت في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء.