بمشاركة طيارين عالميين.. نادي الطيران الشراعي السوري يقدم عروضاً جوية بدمشق في ذكرى التحرير

دمشق-سانا

نفّذ نادي الطيران الشراعي السوري اليوم عروضاً جوية بمشاركة طيارين عالميين قادمين من دول مختلفة ليشاركوا السوريين احتفالاتهم بذكرى التحرير، وذلك برعاية الهيئة العامة للطيران المدني السوري ووزارة السياحة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري في تصريح لـ سانا أن تنفيذ العروض في يوم التحرير يجسّد روح سوريا الجديدة التي تعود إلى فضائها بثبات وثقة، لافتاً إلى أن مشاهدة السوريين اليوم لعشرات الطيارين القادمين من دول مختلفة وهم يحلّقون في سماء دمشق ليست مجرد فعالية احتفالية، بل لحظة معنوية عميقة تعبّر عن عودة الحياة والانفتاح والفرح إلى سماء الوطن.

فعالية نوعية

أشار الحصري إلى أن تنفيذ هذه الفعالية الدولية يسلّط الضوء على قدرة سوريا على احتضان وتنظيم أحداث نوعية، ويعكس صورة قطاع طيران يمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر تطوراً وأماناً، متوجهاً بالشكر لنادي الطيران الشراعي السوري على جهوده الكبيرة في تنظيم هذا الحدث، وعلى حضوره الدائم في دعم نشاطات الطيران الرياضي ورفع اسم سوريا في المحافل الدولية.

بدوره، أوضح مدير نادي الطيران الشراعي السوري طارق سعدة أن النادي نفذ عروضاً شملت فقرات جوية بهلوانية في ساحة الأمويين، إضافة إلى عرض ليلي باستخدام الألعاب النارية والإضاءة الليلية، مشيراً إلى أن عشرات الطيارين الشراعيين المحترفين من عدة دول شاركوا في تنفيذ هذه الفعالية.

وأشار سعدة إلى أن النادي نفّذ اليوم عملية إنزال مظلي في مطار المزة، بمشاركة خمسة وخمسين قافزاً قدّموا قفزات مميزة، وذلك بدعم ومساندة من الكوادر العاملة في المطار.

طيارون عالميون

ولفت سعدة إلى أن من بين المشاركين طيارين عالميين حاصلين على بطولات مهمة، إضافة إلى أن الفعالية استقطبت عدداً كبيراً من الرياضيين العالميين أصحاب الأرقام القياسية.

وبيّن سعدة أن الظروف الجوية لم تساعد على تنفيذ القفزة التي كان مخططاً لها لتسجيلها في موسوعة “غينيس” معرباً عن أمله أن يتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وكان وصل إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي والمعابر البرية قبل أيام 130 طياراً شراعياً من 35 دولة؛ للمشاركة في احتفالات ذكرى تحرير سوريا.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج الملايين إلى ساحات المدن والبلدات للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم، وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار.