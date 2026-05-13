قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بمنطقة الحفاير غربي خان أرنبة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في منطقة الحفاير غربي بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت في منطقة الحفاير غربي بلدة خان أرنبة ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، بالتزامن مع انتشار نحو 10 جنود من قوات الاحتلال في محيط المنطقة، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود معلومات عن أي حالات اعتقال.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية توغلت في وقت سابق اليوم في قرية صيدا الجولان وقامت بتفتيش عدد من منازل ‏الأهالي، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين منازل القرية، قبل أن تنسحب ‏من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.