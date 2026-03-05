جامعة حلب تبحث مع الأسرة الجامعية رؤيتها وواقع العمل الأكاديمي والإداري

حلب-سانا

بحث رئيس جامعة حلب الدكتور محمد أسامة رعدون، خلال لقاء موسع مع الأسرة الجامعية أمس الأربعاء في مدرج كلية الطب، رؤية الجامعة وواقع العمل الأكاديمي والإداري، وخطة المرحلة القادمة.

واستعرض رعدون خلال اللقاء، أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، إضافة إلى خطة العمل للعام الحالي، مؤكداً السعي إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية، ورفع المستوى العلمي في مختلف الكليات.

وأشار رعدون، في تصريح لمراسل سانا، إلى أنّ الجامعة وجهت دعوة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في جميع الكليات لاجتماع الأسرة الجامعية لعرض ما أُنجِز خلال السنة الماضية، إضافة إلى تقديم رؤية جامعة حلب للعام الحالي.

وبيّن رعدون أنّ الجامعة وضعت رؤية قابلة للتطبيق تمتدّ خمس سنوات موزعة على ثلاث مراحل، وقد أنجزت المرحلة الأولى، على أن تبدأ الشهر المقبل المرحلة الثانية التي تستمر قرابة عامين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستركز على رفع المستوى العلمي، والاهتمام بالطلبة، وتعزيز ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وأشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب مسؤول ملف التربية والتعليم العالي عبد الكريم بركات، في تصريح مماثل، إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية طرحوا خلال اللقاء مشكلاتهم ومقترحاتهم، ولا سيما فيما يتعلّق بتطوير المناهج، وزيادة الرواتب، ودعم المخابر التعليمية والبحث العلمي.

ولفت بركات إلى أهمية استمرار الحوار بين إدارة الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية بما يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص رئاسة الجامعة على ترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية، ووضع خطط عملية للنهوض بالواقع التعليمي والبحثي في الجامعة خلال المرحلة المقبلة.