مباحثات سورية أذربيجانية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والتربية

لندن-سانا



بحث وزيرا التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع وزير التعليم الأذربيجاني أمين أمر اللهيف والوفد المرافق، تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش المنتدى العالمي للتعليم 2026، في العاصمة البريطانية لندن.



وناقش اللقاء مواضيع عدة أبرزها المنح الدراسية، والاعتمادية والجودة، ومشاريع إعادة تأهيل المدارس بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، وآليات تنفيذها وتمويلها، إضافة إلى إمكانية إنشاء جامعة سوريّة أذربيجانية مشتركة، وتوسيع التعاون في مجالات الحواضن البحثية، والريادة والابتكار، وهيئات البحث العلمي، والعلوم الصحية، والاستفادة من تجربة أذربيجان في رفع نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني والتقني.



الوزير تركو، أشار إلى أن التعاون بين سوريا وأذربيجان والإيسيسكو يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون التربوي، حيث تجري مناقشات للعمل على إعادة تأهيل مئة مدرسة، من بينها مدارس في مدينة حلب.



بناء شراكة استراتيجية ذكية

بدوره أكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون في مجالي التعليم العالي والتربية، مشدداً على تطلع الجانب السوري لبناء شراكة استراتيجية ذكية، في مجالات الدراسات المشتركة، وبرامج الاعتمادية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات الخريجين.



ولفت الوزير الحلبي إلى أن دمشق شهدت في وقت سابق مناقشات لإعداد اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب الأذربيجاني للتعاون في التبادل الطلابي والأكاديمي، والاعتمادية والتحول الرقمي، وتطوير المناهج، والاستفادة من التجربة الأذربيجانية والشركات والجهات الداعمة للتحول التعليمي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي.



20 منحة دراسية للطلاب السوريين

من جانبه، أكد وزير التعليم الأذربيجاني استعداد بلاده للتعاون مع وزارة التعليم العالي في مختلف المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالمنح الدراسية وتسريع اعتماد المقترحات المرسلة سابقاً.



ولفت الوزير الأذربيجاني إلى تخصيص عشرين منحة دراسية للطلاب السوريين، وإلى أنه سيتم إطلاق إجراءات التقديم لهذه المنح اعتباراً من كانون الثاني القادم.



الإسراع في إعادة تأهيل المشافي والمدارس

وتشارك سوريا في المنتدى العالمي للتعليم 2026، الذي تستضيفه ‏العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين الـ 17 و الـ20 من شهر ‏أيار الجاري، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير ‏المنظومة التعليمية.

ويضم الوفد السوري المشارك في المنتدى كلاً من وزير التعليم ‏العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد ‏عبد الرحمن تركو، وعدداً من المعاونين والمسؤولين‎.‎