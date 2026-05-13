الجامعة الافتراضية تعلن بدء التسجيل لفصل خريف 2025 (‏F25‌‏) للطلاب ‏القدامى ‏

‏أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الأربعاء، عن بدء التسجيل ‏الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025 (‏F25‌‏) ‏للطلاب القدامى في برامج (الإجازة في الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل ‏التربوي وبرامج الماجستير) دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة أو مراكز ‏النفاذ، وذلك لغاية يوم السبت الواقع في 23/05/2026.‏

وأوضحت الجامعة في إعلانها على فيسبوك، أنه يمكن للطلاب داخل سوريا ‏والمقيمين خارجها دفع رسوم ‏التسجيل عبر “شام كاش”، والمؤسسة العامة ‏للبريد في كل المحافظات السورية نقداً، والمصرف التجاري السوري نقداً.‏

كما يمكن للطلاب ‏المقيمين خارج سوريا أو من غير السوريين الدفع المباشر ‏باليورو والدولار عن طريق المصرف التجاري، أو شركة الفؤاد، وذلك ‏اعتباراً من اليوم الأربعاء، ولغاية يوم الأحد الواقع في 24/05/2026.‏

ولفتت الجامعة إلى أنه سيتم فتح التسجيل للطلاب المستنفدين الأسبوع القادم، ‏ويمكن للطلاب الاطلاع على كل التفاصيل عبر الرابط.

يذكر أن الجامعة الافتراضية السورية، جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام ‌‏2002، ‏وتضم عدة اختصاصات، الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة ‏المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى ‏تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، ‏وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي ‏والمهني.‏