دمشق-سانا

أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم السبت، إطلاق هويته البصرية الجديدة، وشعاره تحت عنوان «هويةٌ تتجدد… وسيادةٌ تتجسّد»، في خطوة تعكس توجهه نحو تطوير صورته المؤسسية، ومواكبة المعايير البصرية المعاصرة، مع الحفاظ على هويته الوطنية وإرثه التاريخي.

وفي تصريح خاص لـ سانا، أكد حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي انطلاقاً من أهمية الهوية المؤسسية في ترسيخ شخصية المؤسسات الوطنية وتوحيد صورتها في مختلف مجالات عملها وتواصلها، ولا سيما المؤسسات ذات الدور السيادي والوطني.

وأوضح رسلان أن تصميم الهوية استند إلى رؤية تراعي تاريخ المصرف وخصوصيته، وتستفيد من التجارب المؤسسية للمصارف المركزية حول العالم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع الوطني ومواكبة المعايير البصرية المعاصرة.

وأشار رسلان إلى أن إطلاق الهوية يتزامن مع جهود المصرف لتطوير أدوات عمله وتحديث منظومته المؤسسية، وتعزيز علاقاته وتواصله مع المؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والدولية، بما يدعم حضوره في المحافل الدولية ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون.

وأكد رسلان أن هذه الخطوات تنطلق من الاعتزاز بتاريخ المصرف، والحرص على أن تعكس صورته المؤسسية المستقبلية مستوى المسؤولية التي يضطلع بها في إدارة الشأن النقدي والمصرفي في سوريا.

وكان المصرف المركزي أوضح عبر قناته على التلغرام أن الهوية الجديدة تستلهم ملامحها من تاريخه الممتد لأكثر من سبعة عقود، لتكون امتداداً لهذا التاريخ، وتعبر عن شخصيته المؤسسية وخصوصيته الوطنية ومكانته، وتجسد تطلعاته نحو المستقبل.