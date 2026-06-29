الدفاع المدني يؤمن الرعاية للنازحين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قرية عابدين بريف درعا ‏

درعا-سانا
أكد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا أحمد الهاجر أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار، وقصف بقذائف المدفعية محيط قرية عابدين بريف درعا، واستهدف من طائرة مروحية القرية ومحيطها بالأسلحة الرشاشة.
وقال قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد: إن ” القصف الإسرائيلي لم ينجم عنه إصابات أو أضرار مادية، إنما شكل حالة من الهلع والخوف لدى أهالي القرية، ما أدى لحركة نزوح محدودة إلى البلدات المجاورة”.
وأضاف الهاجر: إن “فرق الدفاع المدني تقوم حالياً بنقل وتأمين ورعاية العائلات النازحة من قرية عابدين إلى البلدات المجاورة، وسط تحليق لطيران الاحتلال المسير”.