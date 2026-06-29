الدفاع المدني يؤمن الرعاية للنازحين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قرية عابدين بريف درعا ‏

درعا-سانا

أكد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا أحمد الهاجر أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق ‏النار، وقصف بقذائف المدفعية محيط قرية عابدين بريف درعا، واستهدف من طائرة مروحية القرية ومحيطها بالأسلحة ‏الرشاشة.‏

وقال قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جنوب سوريا في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد: ‏إن ” القصف الإسرائيلي لم ينجم عنه إصابات أو أضرار مادية، إنما شكل حالة من الهلع والخوف لدى أهالي القرية، ما أدى ‏لحركة نزوح محدودة إلى البلدات المجاورة”.‏

وأضاف الهاجر: إن “فرق الدفاع المدني تقوم حالياً بنقل وتأمين ورعاية العائلات النازحة من قرية عابدين إلى البلدات ‏المجاورة، وسط تحليق لطيران الاحتلال المسير”.‏