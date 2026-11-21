القدس المحتلة-سانا
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على مساحة تبلغ 8844 دونماً، بهدف فرض الضم الاقتصادي وتعزيز الاستيطان.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها في تقرير، اليوم السبت: إن هذه المناطق تسهم في جذب المستوطنين عبر توفير فرص العمل والخدمات، وتمويل المجالس الاستيطانية، إلى جانب تشجيع التوسع السكني، ما يجعلها أداة لترسيخ الوجود الاستيطاني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
ودعت الهيئة إلى مواجهة المخططات الصناعية الاستيطانية منذ مراحلها الأولى، واستهداف مصادر تمويلها والشركات العاملة فيها، وتوثيق آثارها البيئية على القرى الفلسطينية المجاورة.
وكانت الهيئة رصدت في 14 تشرين الثاني الجاري 11 مخططاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، تشمل إقامة 895 وحدة استيطانية وتوسيع مناطق سكنية وصناعية وتجارية.