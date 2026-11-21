القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على مساحة ‏تبلغ 8844 دونماً، بهدف فرض الضم الاقتصادي وتعزيز الاستيطان.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها في تقرير، اليوم السبت: إن هذه ‏المناطق تسهم في جذب المستوطنين عبر توفير فرص العمل والخدمات، وتمويل ‏المجالس الاستيطانية، إلى جانب تشجيع التوسع السكني، ما يجعلها أداة لترسيخ الوجود ‏الاستيطاني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.‏

ودعت الهيئة إلى مواجهة المخططات الصناعية الاستيطانية منذ مراحلها الأولى، ‏واستهداف مصادر تمويلها والشركات العاملة فيها، وتوثيق آثارها البيئية على القرى ‏الفلسطينية المجاورة.‏

وكانت الهيئة رصدت في 14 تشرين الثاني الجاري 11 مخططاً استيطانياً جديداً في ‏الضفة الغربية، تشمل إقامة 895 وحدة استيطانية وتوسيع مناطق سكنية وصناعية ‏وتجارية.‏