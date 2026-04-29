حملة جراحة أورام النسج الرخوة تواصل عملياتها النوعية في مشفى إدلب الجراحي

إدلب-سانا

تواصل حملة جراحة أورام النسج الرخوة باستخدام تقنية جراحة الأورام الوعائية (Onco Vascular Surgery) عملها في مشفى إدلب الجراحي التخصصي، ضمن برنامج أطلقه المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا برعاية وزارة الصحة بين الـ 27 و الـ 30 من نيسان، في مشفيي حلب الجامعي وإدلب الجراحي.

وتتضمن الحملة إجراء عمليات نوعية، ومحاضرات علمية، ودعماً مهنياً للكوادر الوطنية، بهدف بناء قدرات مستدامة داخل النظام الصحي.

وأوضح الدكتور ماهر حاميش، استشاري جراحة الأوعية والأورام الوعائية، أنه تم خلال اليومين الماضيين إجراء عمليات معقدة بمشاركة الفريق المحلي، مشيراً إلى أن عملية اليوم كانت نوعية لمريضة تعاني ورماً في أنسجة الوجه الرخوة، وهي الأولى من نوعها في سوريا، وجرى تنفيذها بالتعاون مع اختصاصي جراحة الفكين وفريق الجراحة الوعائية، ونجحت العملية واستقرت حالة المريضة.

وبين أن الحملة تستعد لعملية أخرى خلال اليومين المقبلين لمريضة في العقد الثالث، تتضمن تبديل مفصل ورمي مع احتمال تصنيع أوعية، مؤكداً أن هذا النوع من الجراحات معقد ومكلف ويعد من العمليات النوعية.

من جهته أوضح الدكتور عامر نواف، اختصاصي جراحة الوجه والفكين، أن صعوبة العملية تكمن في حاجتها إلى فريق متعدد الاختصاصات وتحضير دقيق، واستخدام أدوات تداخلية نادرة، معرباً عن سعادته بإنهاء معاناة المريضة واكتساب خبرات جديدة.

وبيّن مدير مشفى إدلب الجراحي الدكتور وائل حبيب أن الحملة أنجزت اليوم جراحة معقدة بنتائج ممتازة، ويجري التحضير لعمليات أخرى، لافتاً إلى الاتفاق على تجميع الحالات المشابهة لإخضاعها للجراحة بهذه التقنية في زيارات دورية قادمة.

وأشار الدكتور علي السعيد، اختصاصي جراحة الأوعية، إلى أن جراحة الأورام الوعائية تُعد اختصاصاً جديداً في سوريا، وتُبذل جهود لتأسيس فريق متخصص قادر على معالجة أورام النسج الرخوة بتقنيات حديثة وتوسيع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويعد المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا أحد البرامج التنفيذية للتجمع، ويعمل منذ تأسيسه عام 2011 على دعم الملف الصحي والإنساني في سوريا وألمانيا عبر حملات طبية تخصصية وتشغيل عيادات داخل سوريا.