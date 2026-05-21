جامعة دمشق تمدد التقديم للمنح الدراسية إلى جامعات إيطالية ضمن برنامج Erasmus+

‏‏دمشق-سانا‏

أعلنت جامعة دمشق عن تمديد فترة التقديم للمنح الدراسية الجزئية (لفصل دراسي واحد) المخصصة لطلاب الماجستير الأكاديمي والدكتوراه، إلى جامعات إيطالية ضمن برنامج Erasmus+ الحراك الأكاديمي (Credit Mobility)، بالتعاون مع اتحاد جامعات البحر المتوسط UNIMED.

‏‏وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن التمديد حتى تاريخ الـ 30 من شهر أيار الجاري، مبينةً أن المنح المقدمة للفصل الدراسي الأول (أيلول – شباط) من العام 2026-2027، تشمل ثلاث منح إلى جامعة روما للدراسات الدولية، ومنحة إلى جامعة كالديريا، وتستهدف الاختصاصات التالية: الآداب، الاقتصاد، العلوم السياسية، والتربية.

‏‏واشترطت جامعة دمشق، للمتقدمين من طلاب الدكتوراه أن يكون قد مضى على تسجيله سنة دراسية كاملة، أما طلاب الماجستير الأكاديمي فيشترط أن يكون قد أنهى سنة المقررات، ويكون في مرحلة إعداد البحث.‏‏

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع بشكل مستمر، برامج التعاون العلمي والثقافي مع عدد من الدول والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، والتي تتضمن تقديم منح دراسية، وفرص تدريبية للطلبة والباحثين في مختلف الاختصاصات.