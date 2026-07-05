تفعيل نظام الاستجابة السريعة في محال الباب بريف حلب لتعزيز الرقابة التموينية

حلب-سانا



فعّلت شعبة حماية المستهلك في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية، نظام الاستجابة السريعة (QR) في المحال والمنشآت التجارية، في إطار تطوير آليات الرقابة الإلكترونية وتحقيق التحول الرقمي.



ويوفر النظام الجديد قاعدة بيانات رقمية تتيح للمواطنين والفرق التموينية الوصول الفوري إلى بيانات التراخيص والأنشطة التجارية، وتقديم البلاغات والشكاوى مباشرة بما يسهم في تسريع الاستجابة الرقابية

بناء قاعدة بيانات وتوثيق المنشآت

وأوضح نائب رئيس شعبة حماية المستهلك في مدينة الباب وريفها فراس نعساني في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن تفعيل نظام (QR) يهدف إلى رفع كفاءة العمل الرقابي التمويني، واختصار الوقت والجهد أثناء الجولات الميدانية عبر المسح الإلكتروني الفوري للرمز.

وبيّن أن النظام يوثق المعلومات الأساسية لكل منشأة، بما يشمل بيانات الترخيص والنشاط التجاري والموقع وسجل المخالفات، لافتاً إلى تفعيل النظام حتى الآن في نحو 1200 منشأة ومحل تجاري، مع استمرار العمل لتغطية جميع المحال في مدينة الباب وريفها.

ضمان الحقوق وتعزيز الثقة

من جانبها، أكدت غفران أسامة، صاحبة محل تجاري، أن الإجراءات الرقمية الجديدة تسهم في ضمان حقوق التجار والمستهلكين، وتوفر بيئة تجارية منضبطة ومضمونة للزبائن.



وأشار عبد الحميد حاج كريم، مدير أحد المولات التجارية، إلى أن تفعيل الميزة الإلكترونية يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والمنشآت التجارية، ويرسخ مصداقية عمليات البيع، مؤكداً أن النظام يسهل تقييم المنشآت، ويرفع من جودة الخدمات الحكومية التكنولوجية الموجهة لتسهيل معاملات المواطنين.

خط اتصال مباشر

وفي السياق ذاته، أوضح المواطن جهاد أيوب أن الخطوة تختصر الحلقات الروتينية وتخلق خط اتصال مباشر بين المستهلك والمديرية المعنية لتقديم الشكاوى، ولا سيما في قطاعي بيع اللحوم والألعاب النارية، بما يضمن جدولة الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها بشكل مستمر من قبل الجهات الرقابية.



وتأتي خطة إدخال أنظمة الرقابة الرقمية (QR) ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث آليات الرقابة على الأسواق المحلية، والحد من احتكار السلع أو تلاعب المنشآت بالأسعار والمواصفات القياسية، عبر إشراك المستهلك كعنصر فاعل في عملية الرقابة المباشرة والتبليغ عن المخالفات التموينية.