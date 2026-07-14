إعادة ضخ المياه إلى عدد من أحياء طرطوس بعد صيانة بئر في مشروع ‏جديتي

طرطوس-سانا‏

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس ضخ ‏المياه إلى أحياء الإنشاءات والسكن الشبابي والفاخرية والضاحية في مدينة ‏طرطوس، وفق برنامج التوزيع المعتاد، بعد الانتهاء من صيانة البئر رقم 5 ‏في مشروع مياه جديتي المغذي للمدينة.‏

وأوضحت محافظة طرطوس، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏إعادة الضخ جاءت عقب صيانة وإنزال مضخة غاطسة باستطاعة 132 ‏كيلو واط، تخدم بئراً بغزارة 300 متر مكعب، ما أسهم في تحسين ضغط ‏المياه، وإعادة التغذية إلى وضعها الطبيعي.‏

وكانت الورشات الفنية التابعة للشركة أنهت أواخر الشهر الماضي أعمال ‏رفع الغاطسة الخاصة بالبئر رقم 5 وصيانتها وإعادة تركيبها، بعد توقفها عن ‏العمل نتيجة حاجتها إلى الصيانة، واستكمال التوصيلات الكهربائية اللازمة.‏