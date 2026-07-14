إعادة ضخ المياه إلى عدد من أحياء طرطوس بعد صيانة بئر في مشروع ‏جديتي

photo 2026 07 14 12 03 13 إعادة ضخ المياه إلى عدد من أحياء طرطوس بعد صيانة بئر في مشروع ‏جديتي

طرطوس-سانا‏

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس ضخ ‏المياه إلى أحياء الإنشاءات والسكن الشبابي والفاخرية والضاحية في مدينة ‏طرطوس، وفق برنامج التوزيع المعتاد، بعد الانتهاء من صيانة البئر رقم 5 ‏في مشروع مياه جديتي المغذي للمدينة.‏

وأوضحت محافظة طرطوس، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏إعادة الضخ جاءت عقب صيانة وإنزال مضخة غاطسة باستطاعة 132 ‏كيلو واط، تخدم بئراً بغزارة 300 متر مكعب، ما أسهم في تحسين ضغط ‏المياه، وإعادة التغذية إلى وضعها الطبيعي.‏

وكانت الورشات الفنية التابعة للشركة أنهت أواخر الشهر الماضي أعمال ‏رفع الغاطسة الخاصة بالبئر رقم 5 وصيانتها وإعادة تركيبها، بعد توقفها عن ‏العمل نتيجة حاجتها إلى الصيانة، واستكمال التوصيلات الكهربائية اللازمة.‏

الجيش العربي السوري يسيطر على مسكنة بريف حلب
الزراعة السورية: التحاليل المخبرية تؤكد سلامة مياه ونباتات ريف القنيطرة
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً باعتماد تسمية جامعة حمص بدلاً من جامعة البعث
مبادرة لتعليم خط الرقعة في درعا لإحياء جماليات الحرف العربي
وقفة احتجاجية في مدينة السويداء تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك