إعادة ضخ المياه إلى عدد من أحياء طرطوس بعد صيانة بئر في مشروع ‏جديتي

طرطوس-سانا
أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس ضخ المياه إلى أحياء الإنشاءات والسكن الشبابي والفاخرية والضاحية في مدينة طرطوس، وفق برنامج التوزيع المعتاد، بعد الانتهاء من صيانة البئر رقم 5 في مشروع مياه جديتي المغذي للمدينة.
وأوضحت محافظة طرطوس، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن إعادة الضخ جاءت عقب صيانة وإنزال مضخة غاطسة باستطاعة 132 كيلو واط، تخدم بئراً بغزارة 300 متر مكعب، ما أسهم في تحسين ضغط المياه، وإعادة التغذية إلى وضعها الطبيعي.
وكانت الورشات الفنية التابعة للشركة أنهت أواخر الشهر الماضي أعمال رفع الغاطسة الخاصة بالبئر رقم 5 وصيانتها وإعادة تركيبها، بعد توقفها عن العمل نتيجة حاجتها إلى الصيانة، واستكمال التوصيلات الكهربائية اللازمة.