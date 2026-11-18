دمشق-سانا
انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات نهائي البطولة الوطنية للمناظرات الجامعية الخامسة 2026، التي تنظمها منظمة التنمية السورية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع اتحاد طلبة سوريا، والجامعات السورية، على مدرج جامعة دمشق.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة خلال الفعاليات أن المناظرة علم ومنهج قبل أن تكون فصاحة وأداء، وتستدعي بحث المعلومات، وفحص مصادرها، وتحليل الأدلة، واكتشاف الافتراضات، وبناء الحجة المتسقة.
وقال الوزير الحلبي: إن هذه البطولة تجربة وطنية تستحق أن تتسع، وأن تتجذر في الحياة الجامعية، وأن تصل بصوت الشباب إلى مساحات أرحب من العلم والمجتمع.
من جهتها، بينت رئيس مجلس أمناء منظمة التنمية السورية عبير محمد في كلمتها أن البطولة مساحة وطنية جامعة جسدت قدرة الشباب السوري على التفكير النقدي، وبناء الحجة، والإنصات، وإدارة الاختلاف باحترام ومسؤولية.
يتبع…