دمشق-سانا

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات نهائي البطولة الوطنية ‏للمناظرات الجامعية الخامسة 2026، التي تنظمها منظمة ‏التنمية السورية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي وبالشراكة مع اتحاد طلبة سوريا، والجامعات ‏السورية، على مدرج جامعة دمشق‎.‎

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ‏في كلمة خلال الفعاليات أن المناظرة علم ومنهج قبل أن ‏تكون فصاحة وأداء، وتستدعي بحث المعلومات، وفحص ‏مصادرها، وتحليل الأدلة، واكتشاف الافتراضات، وبناء ‏الحجة المتسقة‎.‎

وقال الوزير الحلبي: إن هذه البطولة تجربة وطنية ‏تستحق أن تتسع، وأن تتجذر في الحياة الجامعية، وأن ‏تصل بصوت الشباب إلى مساحات أرحب من العلم ‏والمجتمع‎.‎

من جهتها، بينت رئيس مجلس أمناء منظمة التنمية ‏السورية عبير محمد في كلمتها أن البطولة مساحة وطنية ‏جامعة جسدت قدرة الشباب السوري على التفكير النقدي، ‏وبناء الحجة، والإنصات، وإدارة الاختلاف باحترام ‏ومسؤولية.‏



يتبع…‏