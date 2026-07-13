وزارة التربية تنفذ 226 برنامجاً لتطوير الكوادر التربوية والإدارية منذ مطلع العام

دمشق-سانا

وسّعت وزارة التربية والتعليم السورية خلال العام الجاري من برامجها الرامية إلى تطوير الكوادر التربوية والإدارية، عبر تنفيذ أكثر من 226 برنامجاً تدريبياً، استهدفت المعلمين والموجهين والكوادر الإدارية والاختصاصيين في مختلف المحافظات، في إطار خطتها للارتقاء بجودة العملية التعليمية ومواكبة التطورات التربوية الحديثة.

وأوضح مدير التأهيل والتدريب في الوزارة فهد تعلب في تصريح لــ سانا اليوم الإثنين، أن البرامج شملت دورات تخصصية ومهنية للمعلمين، وبرامج في التقنيات الحديثة في التعليم والتحول الرقمي، واستخدام الوسائل التعليمية المبتكرة، إلى جانب دورات مهارات الأعمال الامتحانية والتدقيق الصحيح، وورشات تدريب على المناهج المطورة وتطبيق أساليب التعليم الحديثة.

وقال: إن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بمحور الرعاية والدعم النفسي، من خلال تنفيذ برامج للرعاية الصحية والنفسية، ورعاية أطفال طيف التوحد، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، إضافة إلى ورشات عمل حول التعليم الدامج وتأهيل معلمي التربية الخاصة ومربيات الأطفال، بما يعزز توفير بيئة تعليمية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات جميع الطلبة.

وأشار تعلب إلى أن البرامج تضمنت أيضاً دورات في القيادة والإدارة التربوية، وتأهيل الموجهين الاختصاصيين والكوادر الإدارية في المحافظات، والتخطيط التربوي، وبناء سياسات التعليم غير الرسمي، بما يواكب متطلبات تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة إدارتها.

وبين تعلب أن الوزارة تنظر إلى التدريب بوصفه استثماراً استراتيجياً في العنصر البشري، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية صممت وفق الاحتياجات الفعلية للميدان التربوي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية وتعزيز قدرتها على تطبيق الأساليب التربوية الحديثة داخل المدارس.

وتستمر وزارة التربية والتعليم في تحديث برامجها التدريبية بما ينسجم مع أولويات تطوير التعليم، وبما ينعكس إيجاباً على أداء المعلمين داخل الصفوف الدراسية، ويرتقي بمخرجات العملية التعليمية، من خلال بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.