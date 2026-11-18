سيئول-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات ترتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالاكتئاب، في مؤشر إلى أهمية النظام الغذائي المتوازن في دعم الصحة النفسية، إلى جانب فوائده الصحية المعروفة.

وذكر موقع «هيلث تشوسون» الكوري الجنوبي المتخصص بالشؤون الصحية، اليوم الأربعاء، أن تحليلاً لنتائج 13 دراسة طويلة الأمد، أجراه فريق بحثي بقيادة الدكتور دونغ هيون كيم من قسم الطب الاجتماعي والوقائي بجامعة هاليم في كوريا الجنوبية، وشمل أكثر من 385 ألف شخص، أظهر أن الأشخاص الأكثر تناولاً للفواكه والخضراوات سجلوا انخفاضاً في خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 37 بالمئة مقارنة بالأقل استهلاكاً لها، كما ارتبطت كل زيادة بمقدار 200 غرام يومياً بانخفاض الخطر بنسبة 16 بالمئة.

وأوضح الباحثون أن الفواكه والخضراوات تحتوي على الفيتامينات والألياف ومركبات طبيعية مضادة للأكسدة، قد تسهم في الحد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، فضلاً عن دعم صحة الجهاز الهضمي وتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهي عوامل ترتبط بدورها بالتواصل بين الأمعاء والدماغ.

وبيّن التحليل أن تناول الفواكه وحدها ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 16 بالمئة، فيما ارتبط تناول الخضراوات بانخفاضه بنسبة 12 بالمئة.

واعتمدت الدراسات المشمولة في التحليل على متابعة الحالة الصحية والغذائية لمشاركين من دول عدة، بينها الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وإسبانيا والصين واليابان، لفترات تراوحت بين عامين ونحو عشرين عاماً.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء تجارب سريرية إضافية لتحديد طبيعة العلاقة بين النظام الغذائي والصحة النفسية، والتحقق من مدى تأثير زيادة استهلاك الفواكه والخضراوات في خفض خطر الإصابة بالاكتئاب، مع مراعاة العوامل الصحية والاجتماعية الأخرى.

والاكتئاب اضطراب نفسي يؤثر في الحالة المزاجية والتفكير والسلوك، ويتسم بالشعور المستمر بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، وقد يصاحبه اضطراب النوم والشهية والتعب وصعوبة التركيز، وتختلف شدته من شخص إلى آخر، ويمكن علاجه بوسائل طبية ونفسية متخصصة.