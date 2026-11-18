واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الخوف من التعرض للانتقاد أو التمييز بسبب الوزن قد يشكل عائقاً أمام حصول بعض الشباب على الرعاية الصحية، ويدفعهم إلى تأجيل زيارة الطبيب أو تجنبها، ما قد يحرمهم من المتابعة الطبية اللازمة.

وذكر موقع «Medical Xpress» العلمي في تقرير نشره في 17 تشرين الثاني الجاري، أن الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة مينيسوتا الأميركية، بحثت في تأثير الوصمة المرتبطة بالوزن في سلوك الأفراد تجاه طلب الرعاية الصحية.

وشملت الدراسة 969 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاماً، وأظهرت أن تجنب زيارة الطبيب كان أكثر شيوعاً بين النساء والأشخاص ذوي الأوزان الأعلى، كما ارتبط بارتفاع معدلات بعض السلوكيات الغذائية المضطربة، مثل نوبات الأكل بنهم والتقيؤ المتعمد واستخدام الملينات.

ولفتت النتائج إلى أن تجنب الرعاية الطبية قد يؤدي إلى تفويت فرص الكشف المبكر عن المشكلات الصحية والحصول على الدعم والعلاج المناسبين، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل ويحتاجون إلى متابعة متخصصة.

وأكد الباحثون أهمية توفير بيئة طبية قائمة على الاحترام والتفهم، تتيح للمرضى مناقشة أوضاعهم الصحية وطلب المساعدة دون الشعور بالإحراج أو الخوف من الانتقاد بسبب أوزانهم.

ودعوا إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد الأساليب الفعالة للحد من التحيز المرتبط بالوزن في المؤسسات الصحية، وتحسين تجربة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة بصرف النظر عن أوزانهم.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية في تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز الوعي بمخاطر التحيز المرتبط بالوزن، بما يسهم في توفير خدمات طبية أكثر شمولاً واحتراماً لاحتياجات المرضى.