التربية تشدد على إجراءات السلامة عقب انفجار جسم في إحدى مدارس الحسكة

دمشق-سانا
أعربت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء وفاة تلميذ وإصابة عدد من التلاميذ والمعلمين بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدرسة أبو راسين الابتدائية المحدثة بمحافظة الحسكة، بعدما أحضره أحد التلاميذ من خارج المدرسة دون إدراك لخطورته.
وتقدمت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة التلميذ المتوفى، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين من التلاميذ والكوادر التعليمية.
تدابير وقائية لحماية المدارس
أكدت الوزارة أنها عممت على مديريات التربية والتعليم في المحافظات ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المدارس ومحيطها من الأجسام الغريبة ومخلفات الحرب، ورفع مستوى الوعي بمخاطرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.
وكانت الوزارة شددت، في تعميم وجهته إلى مديريات التربية والتعليم في الـ25 من تشرين الأول الماضي، على ضرورة اتخاذ إدارات المدارس إجراءات السلامة والحيطة والحذر عند الاشتباه في وجود لغم أو أي جسم مشبوه من مخلفات الحرب داخل المدرسة أو في محيطها.
وأعلن مدير صحة الحسكة، الدكتور خالد الخالد، في وقت سابق اليوم الأربعاء وفاة طفل وإصابة 9 آخرين، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب داخل حرم مدرسة في ناحية أبو راسين بريف الحسكة الغربي.