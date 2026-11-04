التربية تشدد على إجراءات السلامة عقب انفجار جسم في إحدى مدارس الحسكة

دمشق-سانا‏

أعربت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء وفاة تلميذ وإصابة عدد من التلاميذ ‏والمعلمين بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدرسة أبو راسين ‏الابتدائية المحدثة بمحافظة الحسكة، بعدما أحضره أحد التلاميذ من خارج المدرسة دون إدراك ‏لخطورته. ‏

وتقدمت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة التلميذ المتوفى، ‏سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع ‏المصابين من التلاميذ والكوادر التعليمية. ‏

تدابير وقائية لحماية المدارس

أكدت الوزارة أنها عممت على مديريات التربية والتعليم في المحافظات ضرورة اتخاذ الإجراءات ‏والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المدارس ومحيطها من الأجسام الغريبة ومخلفات الحرب، ورفع ‏مستوى الوعي بمخاطرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث.‏

وكانت الوزارة شددت، في تعميم وجهته إلى مديريات التربية والتعليم في الـ25 من تشرين الأول ‏الماضي، على ضرورة اتخاذ إدارات المدارس إجراءات السلامة والحيطة والحذر عند الاشتباه ‏في وجود لغم أو أي جسم مشبوه من مخلفات الحرب داخل المدرسة أو في محيطها. ‏

وأعلن مدير صحة الحسكة، الدكتور خالد الخالد، في وقت سابق اليوم الأربعاء وفاة طفل ‏وإصابة 9 آخرين، نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب داخل حرم مدرسة في ناحية أبو ‏راسين بريف الحسكة الغربي.