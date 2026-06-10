‏الجامعة الافتراضية تدعو طلابها للالتزام بمعايير الأمانة العلمية

‌‏دمشق-سانا

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دعت الجامعة الافتراضية السورية طلابها إلى الالتزام التام بمعايير النزاهة الأكاديمية والأمانة العلمية في تأدية واجباتهم وأبحاثهم الدراسية الموكلة إليهم، والحفاظ على القيم العلمية والمهنية في مسيرتهم التعليمية.

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‏وحذرت الجامعة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم الأربعاء، طلابها من التعامل أو الاستعانة ببعض المكتبات والمراكز والمنصات الإلكترونية الخارجية، التي تقوم بتقديم خدمات غير قانونية، تشمل كتابة الأبحاث وحل الوظائف والأنشطة الجامعية نيابة عن الطلاب مقابل مبالغ مالية.

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‏ولفتت الجامعة إلى أنه في حال ثبوت تعامل أي طالب مع هذه الجهات أو الاستعانة بها بأي شكل من الأشكال، ستطبق بحقه العقوبات المشددة، والتي تصل إلى الفصل النهائي والطرد من الجامعة.

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يذكر أن الجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002،‏ وتضم اختصاصات متعددة، منها الهندسة المعلوماتية، والإعلام، وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق، والاقتصاد، والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.