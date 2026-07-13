الحلبي: ندرس إحداث قسم متخصص بعلم نفس الأطفال في الجامعات السورية

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تدرس إحداث قسم متخصص بعلم نفس الأطفال في الجامعات السورية، مشيراً إلى أهمية الصحة النفسية في مرحلة التعافي والتنمية.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده الحلبي اليوم الإثنين، في مبنى الوزارة، مع وفد من الأطباء والباحثين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا وتركيا، برئاسة الدكتور ياسر الشلبي رئيس الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح)، حيث بحث الجانبان التعاون في مجال الصحة النفسية للأطفال ودعم الجانب النفسي في التعليم العالي.





وأوضح الحلبي أن اللقاء يعد بداية للتعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية نقل الخبرات في الخارج إلى سوريا، وخاصة في مجال الصحة النفسية، وإمكانية التنسيق والتعاون في الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية، والتحكيم في أبحاث الطب النفسي، والتعليم، والنشر في المجلات الطبية.





ولفت إلى إمكانية تقديم الدعم عبر مسارين، في تطوير الطب النفسي وفي مجال التعليم العالي، وضرورة تشكيل لجنة تواصل للاستفادة من خبرات الأطباء وأفكارهم في المواضيع المتعلقة بالصحة النفسية.





من جانبهم أشار أعضاء الوفد إلى إمكانية التعاون في مجال البحث العلمي وخاصة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجانب النفسي، والقياس، ودعم الطب النفسي في الجامعات السورية، والمراكز التدريبية، وتوظيف خبراتهم في سوريا، معربين عن رغبتهم في إحداث مشروع متخصص بالصحة النفسية في سوريا.



والجمعية السورية للصحة النفسية (سمح)، هي جمعية علمية سورية مستقلة، تضم اختصاصيين في الطب النفسي، علم النفس، والخدمة الاجتماعية السريرية، نشأت بناءً على توصيات مؤتمر الآثار النفسية والاجتماعية للثورة السورية وآليات التعامل معها، والذي عقد في مدينة إسطنبول بتاريخ 27–28 / 9 / 2012، وتسعى لتعزيز الصحة النفسية الشاملة.

