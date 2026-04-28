تنظيم فعالية في جامعة دمشق حول “قمة الابتكار الصحي وتكامل الذكاء الاصطناعي”

دمشق-سانا

نظّم فريق MedInvoVision الطلابي التطوعي المختص بالابتكار الطبي، اليوم الثلاثاء، فعالية “قمة الابتكار الصحي وتكامل الذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وذلك في مدرج جامعة دمشق.

محاور علمية ومعرض تفاعلي

تضمنت الفعالية محاور عدة أبرزها، العزلة الأكاديمية، والتكامل التقني، وتبني “الابتكار المقتصد” كبديل عملي لإعادة الإعمار التقليدي المكلف، وجلسات علمية أكاديمية، واستعراض تجارب دولية ناجحة للنهوض بالقطاع الصحي مثل تجربة ماليزيا.

وتميزت القمة بوجود معرض تفاعلي مبتكر، تضمن محاكاة لغرفة الطوارئ باستخدام مواد بسيطة، وتحدي الذكاء الاصطناعي السريري (تشخيص مريض افتراضي)، ومختبر التحقيق الدوائي، وألعاب مهارات الابتكار، ومناظرات مصغرة، وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات طبية، إضافة لركن خاص بالجمعية السورية للذكاء الاصطناعي ونادي الذكاء الاصطناعي.

الابتكار الصحي ضرورة وطنية

ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي غيث ورقوزق، أشار في كلمة له خلال الفعالية، إلى أن الابتكار الصحي أصبح اليوم ضرورة وطنية وليس خياراً، وأن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الطبية، والتشخيص الذكي، تفرض على سوريا أن تكون جزءاً فاعلاً من هذا التحول العالمي.

وبين ورقوزق، أن هذه القمة تعكس روح الإبداع المتجددة لدى الشباب السوري، وتجسد رؤية وطنية تؤمن بأن الاستثمار في المعرفة هو الطريق الأهم نحو بناء مستقبل صحي أكثر تقدماً واستدامة، مؤكداً التزام الوزارة بدعم مثل هذه المبادرات، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصحي، وتوفير كل ما يلزم لتمكين الباحثين والطلاب من تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن السوري وترتقي بجودة الرعاية الصحية.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال أحمد المنجد، إلى أهمية استخدام الموارد المحدودة المتاحة بطريقة مبتكرة وريادية للوصول إلى النتيجة المراد تحقيقها، بوقت وتكلفة أقل، مؤكداً لـ سانا، أن الجمعية تعمل على دعم الكفاءات الوطنية، وربطها مع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن كل قطاع واختصاص، بما يعزز الشراكات بين هذه الجهات وقدرتها على الإنتاج.

حلول لمشكلات الواقع الصحي

من جانبها‏ مديرة فريق “Medinvovision” للابتكار الطبي جودي كوران، بيّنت أن هذه القمة تجمع عدة اختصاصات طبية وتقنية وإدارة أعمال، من أجل إيجاد حلول لمشكلات الواقع الصحي، ووضع سياسات صحية جديدة، لافتة إلى أنها تستهدف أكثر من 400 مشارك من أكاديميين وطلاب، وأطباء مقيمين واختصاصيين، وممثلي منظمات غير حكومية وجهات حكومية.

وأشارت كوران، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح لغة العصر، فهو يساعد الإنسان الذي يستخدمه بشكل صحيح، في تسريع إنجاز العمليات وتطوير الأفكار وتوفير الجهد، وإنجاز الدراسات، للانطلاق في المشروع خلال فترة زمنية قصيرة.

وفريق “Medinvovision” للابتكار الطبي، هو فريق تطوعي متعدد التخصصات، يرعى ثقافة التفكير الإبداعي والتعاون للمساهمة في تقدم قطاع الرعاية الصحية، وتجميع القدرات الفكرية والخبرات، لتطوير حلول وتقنيات طبية متاحة، قابلة للتنفيذ تقنياً، ومستدامة اقتصادياً، ومصممة للواقع السوري.