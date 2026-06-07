التعليم العالي والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية تبحثان التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين

DSC 1404 التعليم العالي والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية تبحثان التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأحد مع وفد من الشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الأردنية، برئاسة المدير التنفيذي للتسويق والعلاقات العامة الدكتور عاصم المجالي آفاق التعاون الأكاديمي وتطوير قطاع التعليم العالي، ودعم الطلاب السوريين الموفدين في الجامعات العالمية، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

DSC 1409 التعليم العالي والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية تبحثان التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين

وناقش الاجتماع إمكانية دعم الطلبة الموفدين من قبل الجامعات والجهات الحكومية في سوريا، والاستفادة من خبرة الشركة وشبكتها الدولية الواسعة بما يضمن تنوع الخيارات الأكاديمية وجودتها، ودعم الطلبة السوريين غير الموفدين، ولا سيما الراغبين باستكمال دراساتهم العليا (الماجستير والدكتوراه)، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية.


وأعرب الوزير الحلبي عن استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة، مشيراً إلى سعيها لاستعادة الموفدين السوريين، وإمكانية التعاون في التوءمة بين الجامعات السورية والأردنية، وإعداد مسودة مذكرة تفاهم لدراستها، ووضع خارطة تعاون للعمل المشترك.

مبادرة لدعم مؤسسات التعليم العالي في سوريا

من جانبه أوضح الدكتور المجالي، أن الشركة تساهم في إرشاد الأكاديمي المتخصص، وتأمين قبولات دراسية مناسبة للطلاب بالجامعات في مختلف الدول، بما يتوافق مع متطلبات برامج الابتعاث وأولويات الحكومة، وتوفير حسومات مالية، واستخراج الفيزا للطلاب، معرباً عن رغبة الشركة في تقديم خبرتها الطويلة في تجسير الخدمات الأكاديمية للوزارة والجامعات السورية، وخاصة أنها تضم أكثر من 800 اتفاقية مباشرة مع جامعات ومؤسسات تعليمية حول العالم.

DSC 1420 2 التعليم العالي والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية تبحثان التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين

ولفت المجالي إلى أن مبادرة الشركة تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف إلى دعم مؤسسات التعليم العالي في سوريا، وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى الإقليمي والدولي، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم وفرص الطلبة.

بدوره أشار مدير وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور سامح الزبيدي، إلى أن الجامعة الأردنية هي أول وأكبر جامعة في المملكة الأردنية، ولديها برنامج ابتعاث كبير لـ 500 طالب، وتسعى لبناء شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، وتطمح للتعاون مع الجامعات السورية في التشبيك والمؤتمرات والورشات العلمية، وفي تصنيف الجامعات وغيرها.

شارك في الاجتماع معاونا الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وللشؤون المالية والإدارية عبير قدسي، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب و الوكيل الفرعي للشركة في سوريا سيم هاشم.

والشركة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، مؤسسة تعليمية واستشارية رائدة في الأردن تأسست عام 1996، تساعد الطلاب في الحصول على القبولات الجامعية، تأمين السكن، توفير خصومات دراسية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي للدراسة في جامعات معتمدة عالمياً وإقليمياً.

DSC 1407 التعليم العالي والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية تبحثان التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين
DSC 1423 التعليم العالي والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية تبحثان التعاون ودعم الطلاب السوريين الموفدين
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