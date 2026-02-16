التعليم العالي تبحث مع وفد أكاديمي تركي تعزيز التعليم الشرعي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع وفد أكاديمي تركي من معاهد ومدارس العلم والعرفان الخزنوية، سبل تعزيز التعليم الشرعي في سوريا، وخاصة في المنطقة الشمالية والجزيرة.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، اليوم الإثنين، جرى بحث إمكانية افتتاح فروع لجامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية في المنطقة الشمالية، وقبول خريجي المدارس الشرعية في المعاهد والكليات السورية.

دعم التعليم الشرعي

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في المنطقة الشمالية والجزيرة، ودعم المؤسسات القائمة الخاصة، واستعدادها للتعاون أصولاً بكل ما يتعلق بالعلوم الإسلامية.

وأشار الوزير الحلبي، إلى اهتمام مجلس التعليم العالي بالتعليم الشرعي الذي يتكامل مع العلوم العلمية، وكشف أنه سيتم افتتاح كلية للشريعة في منطقة منبج بريف حلب، ليصبح مجموع كليات الشريعة في الجامعات الحكومية خمس كليات.

كما صرح بإمكانية إجراء تسوية للطلاب الحاصلين على الثانوية الشرعية، وعن وجود استراتيجية لدى وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، للاهتمام بالتعليم الشرعي في المنطقة الشرقية، والتعاون مع المعاهد والمدارس الشرعية التركية مثل معهد الخزوني.

شراكات وتبادل طلابي

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس الوفد، أن هدف الاجتماع إيجاد شراكة في مجال التعليم الثانوي والتعليم العالي، وإمكانية التبادل العلمي بين البلدين، لافتاً إلى أن وجود طلاب سوريين في مرحلتي الدكتوراه والماجستير في جامعة ماردين التركية.

وتعد معاهد ومدارس العلم والعرفان الخزنوية، مؤسسات تعليمية غير ربحية تنشط في سوريا وتركيا، وتركز على تدريس العلوم الشرعية، واللغة العربية، بالإضافة إلى التربية والسلوك، مع التركيز على نشر الإصدارات العلمية والفقهية، ولها مركز رئيسي في تل عرفان بالحسكة.