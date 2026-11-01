التعليم العالي تتابع مع الإمارات الاعتراف بشهادات الجامعة الافتراضية وجامعات خاصة

دمشق-سانا‏

باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التواصل الرسمي مع نظيرتها الإماراتية، ‏عبر المراسلات والقنوات المعتمدة، لمتابعة ملف عدم الاعتراف بشهادات الجامعة ‏الافتراضية السورية وعدد من الجامعات الخاصة لدى الجهات المعنية في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة.‏

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في منشور عبر صفحته ‏الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأحد، أن حقوق خريجي الجامعات السورية ومكانة ‏هذه الجامعات ليست ملفاً قابلاً للتأجيل أو التجاهل، مشدداً على أن الوزارة لن تدخر ‏جهداً في متابعة أي قضية تمس المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب السوريين مع ‏الجهات المعنية.‏

الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية

وأوضح الوزير الحلبي أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية، انطلاقاً من ‏ضرورة حماية حقوق الخريجين الذين حصلوا على مؤهلاتهم وفق الأنظمة المعتمدة ‏في سوريا، وعدم تركهم يواجهون تداعيات تؤثر في فرص عملهم أو استقرارهم ‏المهني دون متابعة أسباب المشكلة والعمل على معالجتها.‏

وأضاف أن الوزارة تتابع الجوانب التنظيمية والأكاديمية المرتبطة بالملف مع الجانب ‏الإماراتي، بهدف توضيح المتطلبات والإجراءات اللازمة، والوصول إلى معالجة ‏تضمن صون حقوق الخريجين والاعتراف بالمؤهلات المعنية.‏

الدفاع عن حقوق الخريجين

وشدد الوزير الحلبي على أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على منح الشهادات، بل تمتد ‏إلى متابعة قضايا الخريجين والدفاع عن حقوقهم، مؤكداً استمرار الاتصالات الرسمية ‏حتى التوصل إلى معالجة واضحة لهذا الملف.‏

وشهد التعاون السوري الإماراتي في المجالين العلمي والتعليمي تطوراً خلال الفترة ‏الماضية، مع توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية وتوسيع مجالات التعاون ‏وتبادل الخبرات والمنح والزيارات.‏

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بحث في كانون الثاني ‏الماضي، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان ‏الحبسي سبل تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي، وتبادل المنح والزيارات بين ‏البلدين.‏