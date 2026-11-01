التعليم العالي تتابع مع الإمارات الاعتراف بشهادات الجامعة الافتراضية وجامعات خاصة

دمشق-سانا
باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التواصل الرسمي مع نظيرتها الإماراتية، عبر المراسلات والقنوات المعتمدة، لمتابعة ملف عدم الاعتراف بشهادات الجامعة الافتراضية السورية وعدد من الجامعات الخاصة لدى الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأحد، أن حقوق خريجي الجامعات السورية ومكانة هذه الجامعات ليست ملفاً قابلاً للتأجيل أو التجاهل، مشدداً على أن الوزارة لن تدخر جهداً في متابعة أي قضية تمس المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب السوريين مع الجهات المعنية.
الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية
وأوضح الوزير الحلبي أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وجدية، انطلاقاً من ضرورة حماية حقوق الخريجين الذين حصلوا على مؤهلاتهم وفق الأنظمة المعتمدة في سوريا، وعدم تركهم يواجهون تداعيات تؤثر في فرص عملهم أو استقرارهم المهني دون متابعة أسباب المشكلة والعمل على معالجتها.
وأضاف أن الوزارة تتابع الجوانب التنظيمية والأكاديمية المرتبطة بالملف مع الجانب الإماراتي، بهدف توضيح المتطلبات والإجراءات اللازمة، والوصول إلى معالجة تضمن صون حقوق الخريجين والاعتراف بالمؤهلات المعنية.
الدفاع عن حقوق الخريجين
وشدد الوزير الحلبي على أن مسؤولية الوزارة لا تقتصر على منح الشهادات، بل تمتد إلى متابعة قضايا الخريجين والدفاع عن حقوقهم، مؤكداً استمرار الاتصالات الرسمية حتى التوصل إلى معالجة واضحة لهذا الملف.
وشهد التعاون السوري الإماراتي في المجالين العلمي والتعليمي تطوراً خلال الفترة الماضية، مع توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكات الأكاديمية وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمنح والزيارات.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بحث في كانون الثاني الماضي، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي، وتبادل المنح والزيارات بين البلدين.