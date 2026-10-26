وزارة التربية: المناهج التعليمية شهدت تعديلاً واحداً خلال عام 2025‏

دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم أن التعديلات التي أُجريت على المناهج التعليمية منذ التحرير اقتصرت على تعديل واحد خلال عام 2025، جرى الإعلان عنه ونُشرت التعديلات في الشهر الأول، مبينة أنه التعديل الوحيد حتى تاريخه.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن تطوير المناهج التعليمية يهدف إلى مواكبة تطلعات السوريين، وصون تنوع المجتمع السوري، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء واحترام الآخر.
وبيّنت الوزارة أن التعديل الذي أجرته عام 2025 شمل حذف رموز النظام البائد ومضامينه الأيديولوجية، وتصحيح الصور والمحتوى المرتبط بها، ولا سيما في مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية بعد توحيدها، بما يعكس تنوع المجتمع السوري ويعزز حضور مكوناته وثقافاته، خلافاً لما يُتداول من معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى إنجاز الإطار الوطني العام للمناهج، ووضع معايير لبناء مناهج عصرية تجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وتنمي مهارات التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات، وتعزز المهارات الحياتية والرقمية والإبداعية، وترسخ القيم الوطنية والإنسانية وثقافة القانون، على أن يبدأ تطبيق المناهج الجديدة تباعاً وفق الأصول المعتمدة.
وأكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقييم والتقويم، بما يحقق التوازن بين الأصالة والانفتاح، ويسهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، معتز بهويته، وقادر على مواكبة التطورات والمشاركة في بناء سوريا الجديدة.
ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أن الصور المرفقة بالبيان توضح التنوع الموجود في المناهج التعليمية.
وكانت الوزارة أجرت تعديلات على المناهج الدراسية لمختلف المواد، من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، في الأول من كانون الثاني عام 2025.