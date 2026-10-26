وزارة التربية: المناهج التعليمية شهدت تعديلاً واحداً خلال عام 2025‏

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التعديلات التي أُجريت على المناهج التعليمية منذ التحرير ‌‏اقتصرت على تعديل واحد خلال عام 2025، جرى الإعلان عنه ونُشرت التعديلات في ‌‏الشهر الأول، مبينة أنه التعديل الوحيد حتى تاريخه.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن تطوير ‌‏المناهج التعليمية يهدف إلى مواكبة تطلعات السوريين، وصون تنوع المجتمع السوري، ‌‏وترسيخ قيم المواطنة والانتماء واحترام الآخر.‏

وبيّنت الوزارة أن التعديل الذي أجرته عام 2025 شمل حذف رموز النظام البائد ‌‏ومضامينه الأيديولوجية، وتصحيح الصور والمحتوى المرتبط بها، ولا سيما في مناهج ‌‏الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية بعد توحيدها، بما يعكس تنوع المجتمع السوري ‌‏ويعزز حضور مكوناته وثقافاته، خلافاً لما يُتداول من معلومات غير دقيقة عبر وسائل ‌‏التواصل الاجتماعي.‏

وأشارت الوزارة إلى إنجاز الإطار الوطني العام للمناهج، ووضع معايير لبناء مناهج ‌‏عصرية تجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وتنمي مهارات التفكير النقدي والتحليل ‌‏وحل المشكلات، وتعزز المهارات الحياتية والرقمية والإبداعية، وترسخ القيم الوطنية ‌‏والإنسانية وثقافة القانون، على أن يبدأ تطبيق المناهج الجديدة تباعاً وفق الأصول ‌‏المعتمدة.‏

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقييم والتقويم، بما ‌‏يحقق التوازن بين الأصالة والانفتاح، ويسهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، معتز ‌‏بهويته، وقادر على مواكبة التطورات والمشاركة في بناء سوريا الجديدة.

ودعت الوزارة إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، ‌‏وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة أن الصور المرفقة بالبيان توضح التنوع الموجود ‌‏في المناهج التعليمية.‏

وكانت الوزارة أجرت تعديلات على المناهج الدراسية لمختلف المواد، من الصف الأول ‌‏وحتى الثالث الثانوي، في الأول من كانون الثاني عام 2025.‏