علبي يعلن انضمام سوريا إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

نيويورك-سانا

أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي اليوم السبت، انضمام سوريا إلى “مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا”.



جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه كل من وفد جمهورية كوريا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أكد علبي أن الحكومة السورية قررت تلبية الدعوة التي تلقتها للانضمام إلى هذه المجموعة، انطلاقاً من المعاناة التي تكبدها الشعب السوري في العقود الماضية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتربح من معاناة الشعب السوري.



وقال علبي: “إن سوريا، وبسبب ما مرت به وبحكم موقعها الجغرافي الذي يربط طرق العبور، أصبحت تمتلك خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ومنها مكافحة تجارة الكبتاغون والاتجار بالبشر بالتعاون مع المجتمع الدولي”، مؤكداً استعدادها للعمل مع جميع دول المجموعة لتعزيز التصدي لهذه الجرائم.



وتُعدّ “مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا” إطاراً دولياً للحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لمواجهة أنماط الاتجار بالبشر التي تستفيد من التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في الاستقطاب والاستغلال والنقل والسيطرة على الضحايا.



وتعمل المجموعة على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ودعم التعاون الدولي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والملاحقة القانونية وحماية الضحايا، بالتنسيق مع الجهات الأممية المعنية، ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

