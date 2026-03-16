“سرّ ديوجين” للشاعر حسين جرود… قصائد نثر تستلهم شعر التفاصيل

دمشق-سانا

يواصل الشاعر السوري حسين جرود في مجموعته الشعرية الجديدة «سرّ ديوجين – مئة قصيدة وقصيدة» تطوير تجربته في قصيدة النثر، عبر نصوص تنطلق من اليومي والعابر لتفتح أفقاً تأملياً واسعاً يتصل بالأسئلة الإنسانية الكبرى.

المجموعة، التي تضم 101 قصيدة، تقوم على التقاط التفاصيل الصغيرة وتحويلها إلى مادة شعرية تنبض بالتأمل والدهشة.

شعر التفاصيل وكسر القوالب

تنتمي نصوص المجموعة إلى فضاء قصيدة النثر بوصفها مجالاً مفتوحاً للتجريب وكسر الأشكال التقليدية، ويعتمد جرود لغة شعرية مكثفة تجمع بين البساطة الظاهرة والرمزية الكامنة، حيث تبدو القصائد في ظاهرها مشاهد عابرة من الحياة اليومية، لكنها سرعان ما تنفتح على مستويات دلالية أعمق.

ومن خلال هذا الاشتغال اللغوي، تتحول اللحظة العادية إلى سؤال شعري يتصل بالحرية والهشاشة الإنسانية، فيما تتجاور في النصوص مشاعر العزلة مع حس الدهشة، في بناء تأملي يراهن على الإيحاء أكثر من السرد المباشر.

بنية نصية مقتصدة

تتوزع قصائد الكتاب بين نصوص قصيرة مكثفة ومقاطع شعرية أكثر انفتاحاً، مع اعتماد واضح على الاقتصاد اللغوي، ويترك هذا الأسلوب مساحة للقارئ كي يشارك في إنتاج المعنى، حيث لا تُقدَّم الفكرة بصورة تقريرية، بل تتشكل عبر الإشارة والاختزال.

وتمنح هذه البنية النصوص طابعاً تأملياً ينسجم مع طبيعة قصيدة النثر التي تقوم على الإيحاء وتكثيف التجربة بدلاً من توسعتها سردياً.

وفي هذه الأعمال يواصل الشاعر بناء صوته الخاص في قصيدة النثر، متأثراً بما يُعرف بـ«شعر التفاصيل»، حيث تتحول العناصر الهامشية والعابرة في الحياة اليومية إلى مركز للقصيدة.

وتحضر في المجموعة أيضاً إشارات إلى التجربة الشعرية السورية الحديثة، إذ يخصّ جرود الشاعر رياض الصالح الحسين بنص داخل الكتاب، فيما يبدو تحية لأحد أبرز أصوات قصيدة النثر السورية، ويأتي ذلك في إطار حوار شعري مع تجربة لا تزال تلهم أجيالاً من الشعراء السوريين.

امتداد لمسار شعري

يأتي «سرّ ديوجين» امتداداً لمسار شعري بدأه جرود في عدد من أعماله السابقة، من بينها فلسفة القاع (2016) والمجموعة الناقصة (2021) والكتاب رقم صفر (2022).

كما نشر أعمالاً سردية مثل «نجم وسارة» (2022)، إضافة إلى مجموعات لاحقة منها «جنود البحر» (2023) و«سوق الأحد» (2023) و«سمكة في الماء (2024).

لمحة عن الشاعر

حسين جرود شاعر سوري من مواليد 1991، درس الهندسة الإلكترونية في جامعة حلب، ويعمل في التحرير الصحفي وكتابة التحقيقات الثقافية، نشر نصوصاً ومقالات في عدد من المجلات والمواقع الثقافية العربية، وعمل سابقاً مشرفاً للتدقيق والمراجعة في موقع أنا أصدق العلم.

ويشغل جرود حالياً منصب مدير تحرير مجلة أوراق، وهو عضو في المكتب التنفيذي لرابطة الكتّاب السوريين، كما يعمل مترجماً للمقالات في دار تكوين الكويتية.