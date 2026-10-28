وزارة التربية تعلن أسماء الناجحين في الاختبار الكتابي للمسابقة العامة

دمشق -سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأربعاء، أسماء الناجحين في الاختبار الكتابي والمرشحين للانتقال إلى مرحلة المقابلات الشفوية ضمن المسابقة العامة لشغل الشواغر الوظيفية في الاختصاصات الطبية والهندسية والمالية والإعلامية.

ودعت الوزارة عبر قناتها على التلغرام المرشحين إلى الاطلاع على مواعيد المقابلات وأماكن إجرائها المحددة بجانب اسم كل مرشح في الجداول المرفقة، والتقيد بالحضور إلى مركز المقابلة قبل الموعد المحدد بنصف ساعة.

الوثائق المطلوبة

طلبت الوزارة من المرشحين اصطحاب البطاقة الشخصية للتحقق من الهوية، ووثيقة المؤهل العلمي.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على قوائم المرشحين ومواعيد المقابلات وتوزيع المراكز عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/drive/folders/1wXM15dZXqw7r6VwD6sSuLxZy_8nItYOhttps://drive.google.com/drive/folders/1wXM15dZXqw7r6VwD6sSuLxZy_8nItYOd

وكانت وزارتا التنمية الإدارية والتربية والتعليم أطلقتا في 17 آب الماضي، المرحلة الأولى من إعلانات التوظيف، بهدف سد الشواغر الوظيفية في الاختصاصات الطبية والهندسية والمالية والإعلامية في مختلف المحافظات السورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في 15 تشرين الأول الجاري أسماء المقبولين للتقدم إلى الاختبار الكتابي لشغل هذه الشواغر، وحددت موعد إجرائه في 19 تشرين الأول، ضمن إجراءات استكمال مراحل المسابقة.