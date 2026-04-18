الصيادي: كمية الدقيق المخصصة لمخابز الرقة تتجاوز 90 طناً يومياً

دمشق-الرقة-سانا

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي استمرار المخابز الاحتياطية في محافظة الرقة بعملها لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبز، مبيناً أن كمية الدقيق المخصصة لهذه المخابز تتجاوز 90 طناً يومياً.

وأوضح الصيادي في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الكميات توزع على 9 مخابز ضمن المحافظة، يعمل عدد منها بخطي إنتاج، بكمية 8 أطنان من الدقيق يومياً للخط الواحد، لافتاً إلى أن هذه المخابز تعمل بإشراف مباشر من كوادر المؤسسة السورية للمخابز في فرع الرقة.

وأشار الصيادي إلى أن المخابز العاملة تشمل: مخبز التموين، ومخبز الفردوس، ومخبز 23 شباط، ومخبز الرقة الأول، إضافة إلى مخابز السبخة والحرية وسلوك وتل أبيض وعين العروس، والتي تؤمن فرص عمل لأكثر من 230 عاملاً من أبناء المناطق التي تعمل فيها.

بدوره أوضح مدير فرع المخابز في الرقة عبد الحميد المخلف في تصريح مماثل، أنه لضمان استمرارية تأمين المادة تعمل الأفران الاحتياطية بشكل متواصل على مدار الساعة، موزعة على 9 مخابز في المحافظة يعمل بعضها بخطَّي إنتاج، ما يسهم في تغطية احتياجات الأهالي بشكل مستمر.

وبيّن المخلف أن توزيع الخبز يتم عبر المعتمدين خلال الفترة المسائية، إضافةً إلى البيع المباشر من النوافذ خلال النهار، بما يضمن وصول المادة إلى المواطنين بسهولة.

وأكد المخلف تحسن جودة مادة الخبز نتيجة جودة الطحين والرقابة التموينية المستمرة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، أجرى في الـ 23 من كانون الثاني الماضي، جولة تفقدية شملت عدداً من المخابز، ومديرية التجارة الداخلية لحماية المستهلك، ومباني أخرى تابعة لها في مدينة الرقة، وذلك للوقوف على واقع الخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرارية العمل بعد تحرير المدينة.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ خطط تطوير وتأهيل المخابز في مختلف المحافظات، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحسين جودة الخبز ورفع الطاقة الإنتاجية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم الاستقرار الخدمي والاقتصادي.