التعليم العالي تمدد التقدم لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية حتى يوم ‏غدٍ

دمشق-سانا‏



مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التقدم إلى ‌‏مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية الخاصة بالكليات الطبية ‏للعام ‏الدراسي 2025-2026 حتى يوم غد الثلاثاء الـ 27 من ‏تشرين ‏الأول الساعة السادسة مساءً.‏

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم ‌‏الإثنين إلى أن هذا التمديد الأخير، ولن يُصار إلى أي تمديد آخر. ‌‏

ويتيح التمديد للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات ‌‏التقدم ،خلال الفترة المحددة سابقاً فرصة أخيرة لإنجاز طلباتهم ‌‏قبل انتهاء المهلة.‏

وكانت الوزارة ‏أعلنت في الـ 15 من شهر تشرين الأول الجاري ‌‏هذه المفاضلة، وحددت فترة التقدم خلال الفترة ما بين 18 و25 ‌‏تشرين الأول الجاري. ‏