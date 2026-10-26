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التعليم العالي تمدد التقدم لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية حتى يوم ‏غدٍ

photo 2026 10 26 20 47 25 التعليم العالي تمدد التقدم لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية حتى يوم ‏غدٍ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- سانا

دمشق-سانا‏

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التقدم إلى ‌‏مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية الخاصة بالكليات الطبية ‏للعام ‏الدراسي 2025-2026 حتى يوم غد الثلاثاء الـ 27 من ‏تشرين ‏الأول الساعة السادسة مساءً.‏

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم ‌‏الإثنين إلى أن هذا التمديد الأخير، ولن يُصار إلى أي تمديد آخر. ‌‏

ويتيح التمديد للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات ‌‏التقدم ،خلال الفترة المحددة سابقاً فرصة أخيرة لإنجاز طلباتهم ‌‏قبل انتهاء المهلة.‏

وكانت الوزارة ‏أعلنت في الـ 15 من شهر تشرين الأول الجاري ‌‏هذه المفاضلة، وحددت فترة التقدم خلال الفترة ما بين 18 و25 ‌‏تشرين الأول الجاري. ‏

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