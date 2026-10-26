التعليم العالي تمدد التقدم لمفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية حتى يوم ‏غدٍ

دمشق-سانا
مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التقدم إلى مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية الخاصة بالكليات الطبية للعام الدراسي 2025-2026 حتى يوم غد الثلاثاء الـ 27 من تشرين الأول الساعة السادسة مساءً.
وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين إلى أن هذا التمديد الأخير، ولن يُصار إلى أي تمديد آخر.
ويتيح التمديد للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقدم ،خلال الفترة المحددة سابقاً فرصة أخيرة لإنجاز طلباتهم قبل انتهاء المهلة.
وكانت الوزارة أعلنت في الـ 15 من شهر تشرين الأول الجاري هذه المفاضلة، وحددت فترة التقدم خلال الفترة ما بين 18 و25 تشرين الأول الجاري.