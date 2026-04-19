وفاة 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين بحادث سير على طريق حمص- دمشق

حمص-سانا

توفي ثلاثة أشخاص (رجل وامرأة وطفلة)، وأصيب ثلاثة آخرون، بحادث سير وقع صباح اليوم الأحد، على طريق حمص-دمشق، جراء تصادم سيارة شحن محمّلة بالبضائع ومخالفة لقواعد السير مع سيارتين.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحمص استجابت للحادث، حيث عملت على انتشال جثمان الرجل، وإسعاف مصاب واحد من بين الجرحى إلى مشفى الجامعة في حمص.

كما قامت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي اندلع في سيارة الشحن، إضافة إلى تأمين موقع الحادث.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس السبت لحادث سير مروري على مفرق قرية الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة امرأة.