محافظ الحسكة يبحث مع الكوادر التربوية الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادات العامة

الحسكة-سانا



بحث محافظ الحسكة نور الدين عيسى أحمد اليوم الثلاثاء، مع الكوادر التربوية والإدارية المشرفة على الامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير العملية الامتحانية وفق التعليمات والأنظمة الوزارية الناظمة لها، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الجديد لمديرية التربية والتعليم في الحسكة، شدد أحمد على أهمية توفير أجواء امتحانية هادئة ومريحة تساعد الطلبة على تقديم أفضل ما لديهم، مع الالتزام التام بالتعليمات الوزارية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

وأكد محافظ الحسكة ضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي والوطني، وتأمين مختلف المستلزمات اللوجستية والخدمية التي تسهم في سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

بدوره، بيّن مندوب وزارة التربية والتعليم معن السيد، أهمية الالتزام الدقيق بالتعليمات الوزارية، والحرص على تطبيق معايير الانضباط والنزاهة في جميع المراكز الامتحانية، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر بين مختلف اللجان والجهات المعنية، بما يضمن نجاح العملية الامتحانية وتحقيق أهدافها التربوية والوطنية.

وقدّم رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالحسكة، محمود خضر شرحاً مفصلاً للتعليمات الوزارية وآليات تنفيذها، إضافة إلى المهام والإجراءات الواجب اتباعها داخل المراكز الامتحانية، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وانتظام وفق الأصول المعتمدة.

وحسب إحصائيات مديرية تربية الحسكة، بلغ عدد الطلاب المسجلين لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي 14425طالباً وطالبة، موزعين على 57 مركزاً امتحانياً في

“الحسكة، والقامشلي، ورأس العين، والشدادي، والمالكية، واليعربية”، إضافة إلى 12مركزاً لتقديم امتحانات الإعدادية الشرعية.

وبلغ عدد المسجلين لتقديم امتحانات شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي 12412طالباً وطالبة، إضافة إلى 546 طالباً في شهادة الثانوية المهنية، كما تم تحديد 50 مركزاً موزعة في مدن الحسكة والقامشلي والشدادي ورأس العين.